Dal 1991, fino a 300 esperti di banche, compagnie assicurative e dipartimenti finanziari di grandi aziende selezionate (270 banche, 50 compagnie e società di assicurazione e 30 grandi imprese industriali) sono stati interrogati mensilmente sulle loro valutazioni e previsioni a medio termine di importanti dati sui mercati finanziari internazionali nell'ambito del test del mercato finanziario ZEW. Il Test del mercato finanziario ZEW cattura l'umore prevalente tra gli analisti finanziari tedeschi. I più importanti indicatori finanziari internazionali sono oggetto di questa indagine: Tassi di inflazione, tassi di interesse, indici azionari, tassi di cambio e il prezzo del petrolio.

Nelle loro risposte, gli esperti dei mercati finanziari dovrebbero fornire solo stime qualitative delle tendenze per quanto riguarda la direzione del cambiamento. Ciò significa che si limitano a valutare se, a loro avviso, i tassi di interesse a lungo termine, ad esempio, saliranno (+), scenderanno (-) o rimarranno più o meno costanti (=) nei prossimi 6 mesi per gli indicatori di situazione che chiedono "buono" e "non buono" e per le aspettative di "migliorare" o "peggiorare".

L'indice ZEW del sentiment economico è un indice precoce della situazione economica in Germania, paragonabile alle aspettative di business dell’IRE.

I risultati del test del mercato finanziario ZEW sono pubblicati e commentati nel report sul mercato finanziario. Inoltre, i risultati del sondaggio sono regolarmente pubblicati sulla stampa sotto forma di indicatori e previsioni. Il servizio di informazione Reuters pubblica anche i risultati aggregati del sondaggio.

La crescita degli indici può avere un impatto positivo sui tassi di cambio dell'euro.

Ultimi valori: