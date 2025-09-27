Per l'indice dei prezzi all'esportazione calcolato mensilmente, vengono calcolati i prezzi in euro (le valute estere vengono convertite al rispettivo tasso di cambio), i quali sono sostenuti dall'acquirente straniero dal confine tedesco e non sono prezzi di listino. Da un punto di vista commerciale, a tali prezzi viene data l'aggiunta FOB (Free on Board), la quale indica non solo il luogo in cui viene riscosso il prezzo, ma anche che il venditore nazionale sostiene i costi fino al porto, l'acquirente straniero sostiene costi e rischi da questo punto in poi. I prezzi non includono gli oneri pubblici come l'IVA e le accise. Sono raccolti in euro a circa 4.800 punti di segnalazione da circa 6.100 rappresentanti dei prezzi. Le valute estere vengono convertite al rispettivo tasso di cambio dell'euro a metà mese.

L'indice può essere descritto come la media ponderata delle singole cifre di variazione dei prezzi formate per una selezione rappresentativa di beni di esportazione (i cosiddetti rappresentanti dei prezzi). Le ponderazioni dell'indice per le merci selezionate si basano sui corrispondenti valori delle importazioni dalle statistiche del commercio estero per il rispettivo anno base.

Le singole serie di prezzi sono standardizzate per un anno base (= 100). Per alcuni beni del commercio mondiale – ad esempio cereali e metalli – vengono utilizzate anche le quotazioni delle borse internazionali. Per garantire che i valori mensili di una singola serie di prezzi riflettano solo le variazioni di prezzo "pure", vengono utilizzate procedure di adeguamento per i cambiamenti di qualità.

L'indice è calcolato secondo la cosiddetta formula di Laspeyres. Ciò significa che i dati di pesatura dell'anno di base corrente rimangono invariati fino a quando l'indice non viene convertito in un nuovo anno base. Il prossimo anno base sarà il 2020, l'ultimo è il 2010.

L'indice dei prezzi all'esportazione su base mensile misura le variazioni di prezzo del rispettivo mese rispetto al mese precedente.

Gli indici dei prezzi all'esportazione e all'importazione sono utilizzati per calcolare le ragioni di scambio, una misura della forza economica di un'economia nella concorrenza internazionale. Se i prezzi all'esportazione aumentano rispetto ai prezzi all'importazione, le ragioni di scambio migliorano. Questo è visto come positivo per l'economia e può avere un impatto positivo sulla valuta.

