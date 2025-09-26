Au Brésil, le calcul du PIB est effectué par l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistiques (IBGE) par l’intermédiaire du Système de Comptes Nationaux Trimestriels (SCNT) et les résultats trimestriels et annuels sont mis à disposition par le Système de Recouvrement Automatique de l’IBGE (SIDRA).

Le PIB (Produit Intérieur Brut) est la valeur totale de toutes les marchandises et services (agriculture, industrie et commerce) qui sont produits au Brésil dans un intervalle de temps. Le but du PIB est de mesurer l’activité économique et le niveau de richesse. Plus la production est élevée, plus l’augmentation de la consommation, de l’investissement et du commerce en général est importante.

L’indice ne prend en compte que la valeur finale des marchandises et services, afin de ne pas répéter le même calcul deux fois ou plus, par exemple: lorsque la viande arrive sur le marché pour la vente directe au consommateur, seul le prix final de la viande sera utilisé pour le calcul. Les valeurs attribuées à l’élevage, à l’abattage, au transport et autres n’entrent pas dans cette étape du calcul du PIB. Dans chaque phase qui va de la production à la commercialisation du produit, les calculs sont axés spécifiquement sur chaque étape, de sorte qu’au final, il n’y a pas de chevauchement des valeurs.

La consommation de la population affecte directement la variation du PIB. Plus la population consomme ses marchandises et services, plus le PIB augmente, sinon le PIB diminue. La consommation est intrinsèquement liée aux salaires et aux intérêts. Lorsque la population gagnera plus et paiera moins d’intérêts sur ses dettes, la consommation sera plus élevée et le PIB augmentera. Avec des salaires bas et des taux d’intérêt élevés, la consommation personnelle diminue et le PIB baisse également, les taux d’intérêt élevés entravent la croissance du pays.

Les entreprises qui se développent achètent plus de machines, ce qui augmente le volume de leurs activités. Peu de temps après, elles embauchent plus d’employés, ce qui fait avancer l’économie et augmente le PIB. Les taux d’intérêt élevés entravent également les entreprises, car elles n’investiront pas autant si elles doivent payer plus pour des prêts.

Le gouvernement a également sa part dans l’augmentation du PIB. Par exemple, lorsque le gouvernement investit dans des travaux structurels (tels que la construction d’une route), des travailleurs sont embauchés, le taux de chômage est réduit, la consommation de matériaux de construction est augmentée et la production globale de l’économie est augmentée.

Les exportations sont également un facteur majeur de la croissance du PIB, un plus grand volume d’argent entrant dans le pays est directement lié à l’augmentation des dépenses d’investissement et de consommation intérieures.

Le produit intérieur brut annuel traduit la valeur monétaire de toutes les marchandises et services produits au Brésil au cours d’un trimestre donné par rapport au même trimestre de l’année précédente. La croissance du PIB pourrait avoir une incidence positive sur les cours du real brésilien (BRL).

