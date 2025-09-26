Calendrier économique
Production industrielle au Brésil a/a (Brazil Industrial Production y/y)
|Moyen
|0.2%
|1.3%
|
-1.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.6%
|
0.2%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’Enquête annuelle sur l’industrie – Production physique est publiée mensuellement par l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistiques (IBGE), par le biais du Système de Recouvrement Automatique de l’IBGE (SIDRA), dans le cadre de l’Enquête mensuelle sur l’industrie – Production physique (PIM-PF), dans le but d’analyser les données de la production industrielle brésilienne.
L’enquête annuelle sur l’industrie comprise dans le PIM-PF sert à vérifier l’évolution de l’industrie en général, des industries extractives et des industries de transformation à l’échelle nationale, régionale et étatique.
Plusieurs statistiques sont publiées au cours d’une période de référence donnée :
- Indice mensuel de base fixe sans désaisonnalisation (Base : moyenne 2012 = 100)
- Indice mensuel de base fixe désaisonnalisé (Base : moyenne 2012 = 100)
- Indice mensuel (Base : même mois de l’année précédente = 100)
- Indice cumulatif (Base : même période de l’année précédente = 100)
- Indice cumulé sur 12 mois (Base : 12 derniers mois précédents = 100)
- Variation en pourcentage mois/mois précédent avec désaisonnalisation (Base : mois précédent) (%)
- Variation mensuelle en pourcentage (Base: même mois de l’année précédente) (%)
- Variation en pourcentage accumulée au cours de l’année (Base: même période de l’année précédente) (%)
- Variation en pourcentage accumulée au cours des 12 derniers mois (Base : 12 derniers mois précédents) (%)
L’analyse de cet indice fait référence aux résultats généraux de l’industrie, y compris les industries extractives et manufacturières, visualisés dans les statistiques suivantes dans le système SIDRA: Variation mensuelle en pourcentage par rapport au même mois de l’année précédente (variation annuelle).
La croissance de la production industrielle peut avoir un impact positif sur les cours des réals brésiliens.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Production industrielle au Brésil a/a (Brazil Industrial Production y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
