Le volume des services m/m traduit une variation en pourcentage du volume total des services fournis aux ménages brésiliens au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. Le calcul comprend les services aux ménages; services d’information et de communication; les services professionnels, administratifs et auxiliaires; les transports et les services postaux; les voyages et autres services. Des lectures plus élevées que prévu peuvent affecter positivement les cours des réals brésiliens

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deServices Volume au Brésil m/m (Brazil Services Volume m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.