Calendrier économique
Services Volume au Brésil m/m (Brazil Services Volume m/m)
|Bas
|0.3%
|0.0%
|
0.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.0%
|
0.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le volume des services m/m traduit une variation en pourcentage du volume total des services fournis aux ménages brésiliens au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. Le calcul comprend les services aux ménages; services d’information et de communication; les services professionnels, administratifs et auxiliaires; les transports et les services postaux; les voyages et autres services. Des lectures plus élevées que prévu peuvent affecter positivement les cours des réals brésiliens
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deServices Volume au Brésil m/m (Brazil Services Volume m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress