Markit Brésil Indice composite des directeurs d’achat (PMI) (S&P Global Brazil Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Brésil
BRL, Réal brésilien
Source
Markit (S&P Global)
Secteur
Affaires
Bas 48.8 48.5
46.6
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
49.5
48.8
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
IHS Markit Ltd est un fournisseur mondial d’informations, d’analyses et de solutions capitales pour des industries et des marchés clés qui stimulent les économies du monde entier. Il vise à fournir des informations, des analyses et des solutions financières et commerciales aux entreprises qui contractent leurs services et gouvernements, en améliorant l’efficacité opérationnelle et en fournissant des solutions qui mènent à des décisions éclairées et fiables.

IHS Markit publie un indice mondial d’enquête de conjoncture appelé Purchasing Managers Index (PMI®). L’indice PMI est une moyenne pondérée calculée sur la base des données statistiques des nouvelles commandes, de la production, de l’emploi, des délais de livraison des fournisseurs et des stocks d’intrants.

IHS Markit est actuellement l’un des fournisseurs d’indices les plus crédibles au monde, utilisé comme référence par les banques centrales, les marchés financiers et les décideurs commerciaux, principalement en raison de leurs indicateurs mensuels des tendances économiques mis à jour et qui sont précis et généralement uniques.

L’enquête mensuelle IHS Markit Brazil PMI – Composite est axée sur les informations obtenues à partir des réponses au questionnaire envoyé aux directeurs des achats d’environ 800 entreprises des secteurs de l’industrie et des services. La recherche est consolidée par secteur et par le nombre d’employés des entreprises, en fonction de leurs contributions au PIB.

Les réponses recueillies sont comparées au mois précédent et les résultats vont de 0 à 100. Cet indice traduit les conditions des secteurs de l’industrie et des services; une lecture supérieure à 50 indique une croissance et peut avoir un impact positif sur le prix du réal brésilien.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique. La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d'une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d'une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l'approche de l'état critique de l'économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
48.8
48.5
46.6
juil. 2025
46.6
48.3
48.7
juin 2025
48.7
50.5
49.1
mai 2025
49.1
51.0
49.4
avr. 2025
49.4
50.6
52.6
mars 2025
52.6
50.4
51.2
févr. 2025
51.2
50.2
48.2
janv. 2025
48.2
53.5
51.5
déc. 2024
51.5
55.8
53.5
nov. 2024
53.5
56.2
55.9
oct. 2024
55.9
55.0
55.2
sept. 2024
55.2
53.8
52.9
août 2024
52.9
54.8
56.0
juil. 2024
56.0
52.8
54.1
juin 2024
54.1
53.4
54.0
mai 2024
54.0
54.4
54.8
avr. 2024
54.8
55.5
55.1
mars 2024
55.1
55.2
55.1
févr. 2024
55.1
52.6
53.2
janv. 2024
53.2
50.3
50.0
déc. 2023
50.0
51.5
50.7
nov. 2023
50.7
51.0
50.3
oct. 2023
50.3
49.7
49.0
sept. 2023
49.0
50.5
50.6
août 2023
50.6
48.0
49.6
juil. 2023
49.6
51.2
51.5
juin 2023
51.5
52.1
52.3
mai 2023
52.3
52.8
51.8
avr. 2023
51.8
50.9
50.7
mars 2023
50.7
50.0
49.7
févr. 2023
49.7
53.5
49.9
janv. 2023
49.9
48.2
49.1
déc. 2022
49.1
46.6
49.8
nov. 2022
49.8
55.8
53.4
oct. 2022
53.4
54.3
51.9
sept. 2022
51.9
51.3
53.2
août 2022
53.2
51.7
55.3
juil. 2022
55.3
60.1
59.4
juin 2022
59.4
55.5
58.0
mai 2022
58.0
57.5
58.5
avr. 2022
58.5
59.6
56.6
mars 2022
56.6
56.0
53.5
févr. 2022
53.5
50.6
50.9
janv. 2022
50.9
53.3
52.0
déc. 2021
52.0
50.9
52.0
nov. 2021
52.0
52.6
53.4
oct. 2021
53.4
55.5
54.7
sept. 2021
54.7
51.2
54.6
août 2021
54.6
51.0
55.2
juil. 2021
55.2
57.8
54.6
