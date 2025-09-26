Le Ministère de l’Industrie, du Commerce Extérieur et des Services du Brésil (MDIC) publie des informations hebdomadaires et mensuelles sur les données de la balance commerciale brésilienne.

La balance commerciale est l’indicateur économique qui représente la différence entre tout ce qui est exporté et importé par rapport aux marchandises et services au Brésil au cours d’une certaine période de temps.

Lorsque la balance commerciale est positive, il y a un excédent, c’est-à-dire que les exportations totales dépassent les importations totales. L’excédent de la balance commerciale est une condition bénéfique pour l’économie brésilienne, c’est-à-dire qu’il y a plus de ventes de marchandises et de services à l’étranger que d’importations entrantes. Les bénéfices d’une balance commerciale positive sont investis en interne, améliorant ainsi l’économie du pays.

Lorsque la balance commerciale est négative, il y a un déficit, c’est-à-dire que les importations totales dépassent les exportations totales. Le déficit commercial est une condition de dépréciation de l’économie brésilienne, c’est-à-dire que plus de marchandises et de services proviennent de l’étranger que d’exportations. Les dommages causés par une balance commerciale négative affectent directement les réserves financières du pays utilisées pour couvrir les dépenses.

Le taux de couverture est un concept qui définit la proportion totale des volumes d’exportation par rapport aux importations (EXP/IMP). Selon la valeur de ce taux, il est possible d’évaluer à quel point un pays dépend commercialement de partenaires étrangers. Plus le taux de couverture est faible, plus la tendance à une balance commerciale négative est grande et plus le Brésil est dépendant des partenaires étrangers.

Cet indicateur peut favoriser le réal brésilien lorsque sa valeur est supérieure aux prévisions.

