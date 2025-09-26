CalendrierSections

Balance commerciale du Brésil (Brazil Trade Balance)

Pays :
Brésil
BRL, Réal brésilien
Source
Ministère de l’Industrie, du Commerce Extérieur et des Services (Ministry of Industry, Foreign Trade and Services)
Secteur
Commerce
Bas $​6.133 B $​4.074 B
$​7.075 B
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
$​3.544 B
$​6.133 B
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le Ministère de l’Industrie, du Commerce Extérieur et des Services du Brésil (MDIC) publie des informations hebdomadaires et mensuelles sur les données de la balance commerciale brésilienne.

La balance commerciale est l’indicateur économique qui représente la différence entre tout ce qui est exporté et importé par rapport aux marchandises et services au Brésil au cours d’une certaine période de temps.

Lorsque la balance commerciale est positive, il y a un excédent, c’est-à-dire que les exportations totales dépassent les importations totales. L’excédent de la balance commerciale est une condition bénéfique pour l’économie brésilienne, c’est-à-dire qu’il y a plus de ventes de marchandises et de services à l’étranger que d’importations entrantes. Les bénéfices d’une balance commerciale positive sont investis en interne, améliorant ainsi l’économie du pays.

Lorsque la balance commerciale est négative, il y a un déficit, c’est-à-dire que les importations totales dépassent les exportations totales. Le déficit commercial est une condition de dépréciation de l’économie brésilienne, c’est-à-dire que plus de marchandises et de services proviennent de l’étranger que d’exportations. Les dommages causés par une balance commerciale négative affectent directement les réserves financières du pays utilisées pour couvrir les dépenses.

Le taux de couverture est un concept qui définit la proportion totale des volumes d’exportation par rapport aux importations (EXP/IMP). Selon la valeur de ce taux, il est possible d’évaluer à quel point un pays dépend commercialement de partenaires étrangers. Plus le taux de couverture est faible, plus la tendance à une balance commerciale négative est grande et plus le Brésil est dépendant des partenaires étrangers.

Cet indicateur peut favoriser le réal brésilien lorsque sa valeur est supérieure aux prévisions.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance commerciale du Brésil (Brazil Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
$​6.133 B
$​4.074 B
$​7.075 B
juil. 2025
$​7.075 B
$​10.031 B
$​5.889 B
juin 2025
$​5.889 B
$​9.002 B
$​7.239 B
mai 2025
$​7.239 B
$​8.384 B
$​8.153 B
avr. 2025
$​8.153 B
$​5.235 B
$​8.155 B
mars 2025
$​8.155 B
$​1.586 B
$​-0.324 B
févr. 2025
$​-0.324 B
$​4.257 B
$​2.164 B
janv. 2025
$​2.164 B
$​4.842 B
$​4.803 B
déc. 2024
$​4.803 B
$​5.135 B
$​7.030 B
nov. 2024
$​7.030 B
$​8.513 B
$​4.343 B
oct. 2024
$​4.343 B
$​8.703 B
$​5.363 B
sept. 2024
$​5.363 B
$​7.754 B
$​4.828 B
août 2024
$​4.828 B
$​8.841 B
$​7.640 B
juil. 2024
$​7.640 B
$​7.163 B
$​6.711 B
juin 2024
$​6.711 B
$​8.892 B
$​8.534 B
mai 2024
$​8.534 B
$​8.384 B
$​9.041 B
avr. 2024
$​9.041 B
$​6.523 B
$​7.483 B
mars 2024
$​7.483 B
$​7.855 B
$​5.447 B
févr. 2024
$​5.447 B
$​10.014 B
$​6.527 B
janv. 2024
$​6.527 B
$​10.797 B
$​9.360 B
déc. 2023
$​9.360 B
$​8.776 B
nov. 2023
$​8.776 B
$​6.969 B
$​8.959 B
oct. 2023
$​8.959 B
$​6.737 B
$​8.904 B
sept. 2023
$​8.904 B
$​7.652 B
$​9.767 B
août 2023
$​9.767 B
$​9.209 B
$​9.035 B
juil. 2023
$​9.035 B
$​10.835 B
$​10.592 B
juin 2023
$​10.592 B
$​9.854 B
$​11.378 B
mai 2023
$​11.378 B
$​7.873 B
$​8.225 B
avr. 2023
$​8.225 B
$​6.382 B
$​10.956 B
mars 2023
$​10.956 B
$​3.264 B
$​2.837 B
févr. 2023
$​2.837 B
$​6.029 B
$​2.717 B
janv. 2023
$​2.717 B
$​4.780 B
déc. 2022
$​4.780 B
$​5.691 B
$​6.675 B
nov. 2022
$​6.675 B
$​3.265 B
$​3.921 B
oct. 2022
$​3.921 B
$​1.866 B
$​3.994 B
sept. 2022
$​3.994 B
$​1.909 B
$​4.165 B
août 2022
$​4.165 B
$​3.730 B
$​5.444 B
juil. 2022
$​5.444 B
$​8.467 B
$​8.814 B
juin 2022
$​8.814 B
$​10.262 B
$​4.944 B
mai 2022
$​4.944 B
$​11.496 B
$​8.148 B
avr. 2022
$​8.148 B
$​9.429 B
$​7.383 B
mars 2022
$​7.383 B
$​5.612 B
$​4.050 B
févr. 2022
$​4.050 B
$​4.406 B
$​-0.176 B
janv. 2022
$​-0.176 B
$​1.428 B
$​3.948 B
déc. 2021
$​3.948 B
$​-2.221 B
$​-1.307 B
nov. 2021
$​-1.307 B
$​-2.221 B
$​2.004 B
oct. 2021
$​2.004 B
$​0.011 B
$​4.322 B
sept. 2021
$​4.322 B
$​5.046 B
$​7.665 B
août 2021
$​7.665 B
$​9.284 B
$​7.395 B
juil. 2021
$​7.395 B
$​12.280 B
$​10.372 B
1234
