Calendrier économique
FGV Brésil Confiance des consommateurs (FGV Brazil Consumer Confidence)
|Bas
|1.3
|80.4
|
86.2
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice de Confiance des Consommateurs est publié par l’Institut Brésilien d’Économie (IBRE) de la Fondation Getulio Vargas (FGV). Il décrit la confiance des consommateurs et leurs prévisions par rapport aux dépenses personnelles, les décisions des comptes d’épargne, les dépenses mensuelles, la condition économique locale, la situation financière des ménages, les perspectives d’emploi, l’intention d’acheter des marchandises durables et d’autres données.
Lorsque les consommateurs sont satisfaits et optimistes quant à l’avenir, ils ont tendance à dépenser plus. Lorsqu’ils sont insatisfaits et pessimistes, les consommateurs dépensent moins.
La recherche sur la confiance des consommateurs suit le sentiment des personnes interrogées dans le but de cartographier leurs décisions futures en matière de dépenses et d’épargne, en fournissant des informations utiles pour anticiper l’orientation de l’économie à court terme.
Les données recueillies proviennent d’un groupe de deux mille individus, et l’enquête est réalisée dans sept des principales capitales brésiliennes : Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro et Sao Paulo.
La confiance des consommateurs a un fort impact sur la croissance économique car il est possible de prévoir l’économie en fonction des données recueillies. Une valeur plus élevée que prévu de l’indicateur peut être considérée comme un signe positif pour les cours des réals brésiliens.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deFGV Brésil Confiance des consommateurs (FGV Brazil Consumer Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
