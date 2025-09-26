CalendrierSections

FGV Brésil Confiance des consommateurs (FGV Brazil Consumer Confidence)

Pays :
Brésil
BRL, Réal brésilien
Source
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Secteur
Consommateur
Bas 1.3 80.4
86.2
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
L’indice de Confiance des Consommateurs est publié par l’Institut Brésilien d’Économie (IBRE) de la Fondation Getulio Vargas (FGV). Il décrit la confiance des consommateurs et leurs prévisions par rapport aux dépenses personnelles, les décisions des comptes d’épargne, les dépenses mensuelles, la condition économique locale, la situation financière des ménages, les perspectives d’emploi, l’intention d’acheter des marchandises durables et d’autres données.

Lorsque les consommateurs sont satisfaits et optimistes quant à l’avenir, ils ont tendance à dépenser plus. Lorsqu’ils sont insatisfaits et pessimistes, les consommateurs dépensent moins.

La recherche sur la confiance des consommateurs suit le sentiment des personnes interrogées dans le but de cartographier leurs décisions futures en matière de dépenses et d’épargne, en fournissant des informations utiles pour anticiper l’orientation de l’économie à court terme.

Les données recueillies proviennent d’un groupe de deux mille individus, et l’enquête est réalisée dans sept des principales capitales brésiliennes : Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro et Sao Paulo.

La confiance des consommateurs a un fort impact sur la croissance économique car il est possible de prévoir l’économie en fonction des données recueillies. Une valeur plus élevée que prévu de l’indicateur peut être considérée comme un signe positif pour les cours des réals brésiliens.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deFGV Brésil Confiance des consommateurs (FGV Brazil Consumer Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
1.3
80.4
86.2
août 2025
86.2
63.5
86.7
juil. 2025
0.8
148.3
85.9
juin 2025
85.9
-5.9
86.7
mai 2025
1.9
-6.9
0.5
avr. 2025
0.5
81.8
0.7
mars 2025
84.3
81.6
83.6
févr. 2025
83.6
86.5
86.2
janv. 2025
86.2
91.9
92.0
déc. 2024
92.0
93.6
95.6
nov. 2024
95.6
92.9
93.0
oct. 2024
93.0
89.1
93.7
sept. 2024
93.7
89.4
93.2
août 2024
93.2
91.1
92.9
juil. 2024
92.9
92.2
91.1
juin 2024
91.1
92.3
89.2
mai 2024
89.2
95.0
93.2
avr. 2024
93.2
93.3
91.3
mars 2024
91.3
92.3
89.7
févr. 2024
89.7
92.0
90.8
janv. 2024
90.8
91.9
93.2
déc. 2023
93.7
92.8
93.0
nov. 2023
93.0
94.8
93.2
oct. 2023
93.2
98.0
97.0
sept. 2023
97.0
98.9
96.8
août 2023
96.8
93.3
94.8
juil. 2023
94.8
89.9
92.3
juin 2023
92.3
87.1
88.2
mai 2023
88.2
86.5
86.8
avr. 2023
86.8
85.4
87.0
mars 2023
87.0
84.7
84.5
févr. 2023
84.5
86.5
85.8
janv. 2023
85.8
86.3
88.0
déc. 2022
88.0
86.5
85.3
nov. 2022
85.3
88.4
88.6
oct. 2022
88.6
85.9
89.0
sept. 2022
89.0
81.1
83.6
août 2022
83.6
78.8
79.5
juil. 2022
79.5
76.8
79.0
juin 2022
79.0
76.5
75.5
mai 2022
75.5
76.2
78.6
avr. 2022
78.6
75.4
74.8
mars 2022
74.8
75.1
77.9
févr. 2022
77.0
74.3
74.1
janv. 2022
74.1
74.7
75.5
déc. 2021
75.5
75.1
74.9
nov. 2021
74.9
75.3
76.3
oct. 2021
76.3
78.0
75.3
sept. 2021
75.3
81.5
81.8
août 2021
81.8
81.1
82.2
123
Exporter

