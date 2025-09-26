L’indice des prix à la production (IPP) m/m traduit la variation en pourcentage des prix de vente des marchandises produites par les entreprises industrielles brésiliennes au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. L’indice est considéré comme un indicateur de premier plan de l’inflation des prix à la consommation. Une lecture plus élevée que prévu peut être une indication du renforcement du réal brésilien.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des Prix à la Production (IPP) du Brésil m/m (Brazil Producer Price Index (PPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.