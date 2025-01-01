Le Conseil Monétaire National (CMN) est l’organe suprême du système financier national brésilien et il est chargé d’élaborer la politique monétaire et de crédit afin de consolider la monnaie nationale. Il est également responsable du développement économique et social du Brésil.

Le Conseil Monétaire National organise une réunion mensuelle qui régule le système financier national. Cela indique que toutes les institutions financières sont tenues de suivre les règlements publiés par CMN. Grâce à la CMN, les cibles d’inflation brésiliennes sont définies, les politiques monétaire et de crédit sont consolidées, dans le but de préserver la stabilité de la monnaie brésilienne, entre autres responsabilités.

La Banque centrale du Brésil est l’entité qui exécute la plupart des règles émises par la CMN, dont les principales fonctions sont la supervision et la réglementation des activités bancaires pour s’assurer que les institutions financières se conforment à la réglementation établie.

Le Conseil Monétaire National détermine toutes les règles qui doivent être suivies par les agents qui opèrent sur le marché financier. Hiérarchiquement, le CMN est au-dessus de la Banque Centrale, de la Commission des valeurs mobilières et d’autres institutions financières.

Comme toutes les décisions du Conseil Monétaire National affectent l’ensemble de l’économie brésilienne, les investisseurs doivent être conscients du résultat final des réunions de la CMN qui peuvent affecter directement les négociations impliquant le real brésilien.