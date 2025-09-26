CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

ANFAVEA Brésil Production Automobile m/m (ANFAVEA Brazil Auto Production m/m)

Pays :
Brésil
BRL, Réal brésilien
Source
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA)
Secteur
Affaires
Bas N/D 12.3%
15.7%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Divers secteurs de l’économie génèrent toujours d’autres nouveaux secteurs, élargissant l’économie, de sorte que tous les secteurs deviennent pratiquement interdépendants, et de cette façon, le marché devient de plus en plus complexe et crée de nouveaux besoins.

L’industrie automobile est un exemple de la véracité de cette affirmation, englobant les industries des véhicules automobiles (automobiles, utilitaires légers, camions et autobus), des machines agricoles et routières automotrices (tracteurs à roues et à chenilles, moissonneuses-batteuses et rétrocaveuses). À leur tour, ils ont besoin de plusieurs autres secteurs, créant de nouvelles industries, par exemple: le besoin de pièces et de pièces automobiles, qui génère un marché industriel et de services géant, allant de la production, du marketing à la maintenance de la flotte au Brésil.

L’augmentation du développement de l’industrie automobile génère de forts réflexes dans la mobilité des personnes et le transport de marchandises, dans la construction d’infrastructures au Brésil, ainsi que dans la mécanisation agricole, l’augmentation de la production agricole.

Pour cette raison, il est important de suivre les indices économiques dans ce secteur qui propulsent la croissance du Brésil, générant de nouveaux emplois et une croissance des revenus de la population.

Les données statistiques de la production mensuelle de véhicules sont divulguées et mises à la disposition du public sur le site officiel de l’Association Nationale des Constructeurs de Véhicules Automobiles (ANFAVEA), une association qui regroupe les plus grands constructeurs brésiliens d’automobiles, de machines agricoles et routières automotrices avec des installations industrielles et de production.

Une lecture plus élevée que prévu de cet indice peut être considérée comme positive/élevée pour l’économie brésilienne et, par conséquent, pour la monnaie brésilienne, BRL.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deANFAVEA Brésil Production Automobile m/m (ANFAVEA Brazil Auto Production m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
12.3%
15.7%
juil. 2025
15.7%
-9.7%
-6.5%
juin 2025
-6.5%
13.9%
-5.9%
mai 2025
-5.9%
0.9%
20.1%
avr. 2025
20.1%
-1.2%
-12.6%
mars 2025
-12.6%
0.4%
23.8%
févr. 2025
23.8%
-5.9%
-7.7%
janv. 2025
-7.7%
-10.0%
-19.5%
déc. 2024
-19.5%
0.5%
-5.2%
nov. 2024
-5.2%
-5.6%
8.3%
oct. 2024
8.3%
12.0%
-11.4%
sept. 2024
-11.4%
-0.2%
5.2%
août 2024
5.2%
6.8%
16.9%
juil. 2024
16.9%
-7.1%
26.6%
juin 2024
26.6%
-0.3%
-24.9%
mai 2024
-24.9%
13.5%
13.5%
avr. 2024
13.5%
-3.0%
3.2%
mars 2024
3.2%
7.1%
24.3%
févr. 2024
24.3%
-2.7%
-11.1%
janv. 2024
-11.1%
3.4%
-15.3%
déc. 2023
-15.3%
-2.8%
1.5%
nov. 2023
1.5%
-6.2%
-4.4%
oct. 2023
-4.4%
8.0%
-8.0%
sept. 2023
-8.0%
10.4%
24.0%
août 2023
24.0%
-0.2%
-3.3%
juil. 2023
-3.3%
-0.2%
-17.0%
juin 2023
-17.0%
-0.3%
27.4%
mai 2023
27.4%
-0.2%
-19.4%
avr. 2023
-19.4%
-0.2%
37.3%
mars 2023
37.3%
-0.1%
5.6%
févr. 2023
5.6%
0.1%
-20.3%
janv. 2023
-20.3%
0.3%
-11.3%
déc. 2022
-11.3%
0.6%
4.7%
nov. 2022
4.7%
1.1%
-0.8%
oct. 2022
-0.8%
1.8%
-12.7%
sept. 2022
-12.7%
2.7%
8.7%
août 2022
8.7%
3.8%
7.5%
juil. 2022
7.5%
4.9%
-1.1%
juin 2022
-1.1%
5.9%
10.7%
mai 2022
10.7%
6.5%
0.4%
avr. 2022
0.4%
6.4%
11.4%
mars 2022
11.4%
5.2%
14.1%
févr. 2022
14.1%
2.7%
-31.1%
janv. 2022
-31.1%
-1.0%
2.5%
déc. 2021
2.5%
-6.2%
15.1%
nov. 2021
15.1%
-14.4%
2.6%
oct. 2021
2.6%
-24.1%
5.6%
sept. 2021
5.6%
-40.2%
0.3%
août 2021
0.3%
-59.7%
-2.0%
juil. 2021
-2.0%
10.0%
-13.4%
123
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration