IHS Markit Ltd est un fournisseur mondial d’informations, d’analyses et de solutions capitales pour des industries et des marchés clés qui stimulent les économies du monde entier. Il vise à fournir des informations, des analyses et des solutions financières et commerciales aux entreprises qui contractent leurs services et gouvernements, en améliorant l’efficacité opérationnelle et en fournissant des solutions qui mènent à des décisions éclairées et fiables.

IHS Markit publie un indice mondial d’enquête de conjoncture appelé Purchasing Managers Index (PMI®). L’indice PMI est une moyenne pondérée calculée sur la base des données statistiques des nouvelles commandes, de la production, de l’emploi, des délais de livraison des fournisseurs et des stocks d’intrants.

IHS Markit est actuellement l’un des fournisseurs d’indices les plus crédibles au monde, utilisé comme référence par les banques centrales, les marchés financiers et les décideurs commerciaux, principalement en raison de leurs indicateurs mensuels des tendances économiques mis à jour et qui sont précis et généralement uniques.

L’enquête mensuelle de l’indice PMI – Services d’IHS Markit Brésil est axée sur les informations obtenues à partir des réponses au questionnaire envoyées aux directeurs des achats d’environ 400 entreprises du secteur des services. La recherche est consolidée par secteur et par le nombre d’employés dans les entreprises, en fonction de leurs contributions au PIB.

Les réponses recueillies sont comparées au mois précédent et les résultats vont de 0 à 100. Cet indice traduit les conditions du secteur des services; une lecture supérieure à 50 indique une croissance et peut avoir un impact positif sur le prix du réal brésilien.

Dernières valeurs: