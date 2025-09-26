CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Ventes au détail au Brésil m/m (Brazil Retail Sales m/m)

Pays :
Brésil
BRL, Réal brésilien
Source
Institut Brésilien de Géographie et de Statistiques (IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Secteur
Consommateur
Moyen -0.3% -0.1%
-0.1%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.1%
-0.3%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’Enquête mensuelle sur le commerce (PMC) fait partie du programme annuel d’enquête structurelle par entreprise de l’IBGE et recueille des données sur les revenus, les dépenses, le personnel employé, les salaires, les retraits et autres rémunérations, les achats, les stocks et la marge commerciale, entre autres données du segment des ventes en gros et au détail au Brésil.

Pour PMC, deux modèles d’entretiens électroniques sont utilisés qui sont mis à la disposition des entreprises par des critères techniques : complets et simplifiés.

Le modèle complet est mis à la disposition des entreprises qui ont un effectif de 20 personnes ou plus, y compris les propriétaires et les partenaires, au cours de la période liée à la recherche. Cependant, les entreprises de moins de 20 personnes qui présentent des revenus compatibles avec les grandes entreprises, remplissent le modèle complet.

Le modèle simplifié est mis à la disposition des entreprises qui ont un personnel opérationnel de moins de 20 personnes, y compris les propriétaires et les partenaires, au cours de la période liée à la recherche.

L’Enquête Mensuelle sur le Commerce (PMC) au Brésil est réalisée conjointement avec l’Enquête Annuelle sur le Commerce (PAC), en raison des spécificités des variations saisonnières et circonstancielles typiques du commerce de détail et aussi pour suivre la consommation au Brésil.

Les statistiques de l’Enquête Mensuelle sur le Commerce (PMC) en conjonction avec l’Enquête Annuelle sur le Commerce (PAC) sont divulguées dans le Système de Recouvrement Automatique de l’IBGE (SIDRA).

Une lecture de l’indicateur au-dessus de la moyenne peut être considérée comme positive/élevée pour le réal brésilien.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail au Brésil m/m (Brazil Retail Sales m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
-0.3%
-0.1%
-0.1%
juin 2025
-0.1%
0.1%
-0.2%
mai 2025
-0.2%
0.0%
-0.4%
avr. 2025
-0.4%
0.3%
0.8%
mars 2025
0.8%
0.0%
0.5%
févr. 2025
0.5%
0.0%
0.2%
janv. 2025
-0.1%
0.0%
-0.3%
déc. 2024
-0.1%
-0.1%
-0.2%
nov. 2024
-0.4%
0.3%
0.4%
oct. 2024
0.4%
-0.1%
0.5%
sept. 2024
0.5%
-0.3%
-0.2%
août 2024
-0.3%
0.4%
0.6%
juil. 2024
0.6%
-0.1%
-0.9%
juin 2024
-1.0%
0.0%
1.2%
mai 2024
1.2%
-0.1%
0.9%
avr. 2024
0.9%
0.1%
0.0%
mars 2024
0.0%
0.2%
1.0%
févr. 2024
1.0%
-0.2%
2.8%
janv. 2024
2.5%
1.9%
-1.4%
déc. 2023
-1.3%
-1.4%
0.1%
nov. 2023
0.1%
-2.0%
-0.3%
oct. 2023
-0.3%
-0.2%
0.5%
sept. 2023
0.6%
0.4%
-0.1%
août 2023
-0.2%
-0.2%
0.7%
juil. 2023
0.7%
0.0%
0.0%
juin 2023
0.0%
0.2%
-0.7%
mai 2023
-1.0%
-0.1%
-0.1%
avr. 2023
0.1%
-0.1%
0.8%
mars 2023
0.8%
0.1%
0.0%
févr. 2023
-0.1%
0.0%
3.8%
janv. 2023
3.8%
-0.2%
-2.6%
déc. 2022
-2.6%
0.2%
-0.9%
nov. 2022
-0.6%
0.1%
0.3%
oct. 2022
0.4%
-0.4%
1.2%
sept. 2022
1.1%
0.4%
0.1%
août 2022
-0.1%
-0.1%
-0.5%
juil. 2022
-0.8%
0.8%
-1.4%
juin 2022
-1.4%
0.8%
-0.4%
mai 2022
0.1%
-0.5%
0.8%
avr. 2022
0.9%
-0.3%
1.4%
mars 2022
1.0%
0.9%
1.3%
févr. 2022
1.1%
-1.3%
2.1%
janv. 2022
0.8%
0.2%
-1.9%
déc. 2021
-0.1%
0.9%
0.4%
nov. 2021
0.6%
-1.9%
0.2%
oct. 2021
-0.1%
2.1%
-1.1%
sept. 2021
-1.3%
0.4%
-4.3%
août 2021
-3.1%
-1.2%
2.7%
juil. 2021
1.2%
1.6%
0.9%
juin 2021
-1.7%
-1.3%
2.7%
1234
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration