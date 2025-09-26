Calendrier économique
Indice des prix à la consommation (IPC) au Brésil m/m (Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Bas
|-0.11%
|0.33%
|
0.26%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.06%
|
-0.11%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’Indice National des Prix à la Consommation (IPCA) mesure l’inflation des prix des produits et services de détail par rapport à la consommation des ménages, où les gains varient entre 1 et 40 salaires minimums, quelle que soit la source de revenu. L’indice vise à couvrir 90% des familles vivant dans les zones urbaines comprises dans le Système National d’Indices de Consommation (SNIPC).
Le SNIPC recueille les données dans 11 zones urbaines, qui sont les zones métropolitaines de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, le District Fédéral et Goiânia.
En règle générale, la méthodologie de l’IPCA comprend les domaines suivants: composition de la structure générale des prix; la délimitation des bases d’enregistrement des produits et des lieux; tarification et méthode de calcul.
Les prix sont obtenus à partir des registres des informateurs et des produits, selon les méthodes spécifiques d’enquête. Afin d’enregistrer les informateurs, deux lignes de procédures sont utilisées, en fonction de la nature des différentes marchandises recherchées:
La procédure principale est une enquête auprès des informateurs par le biais de la Recherche d’Emplacements d’Achat - PLC.
La deuxième ligne est faite pour des sous-éléments particuliers, où la méthodologie PLC ne peut pas être utilisée (par exemple: valeurs locatives pour le logement, les domestiques, les condominiums, les services publics, les redevances, etc.).
La méthode de calcul est réalisée principalement par la moyenne arithmétique des prix recueillis dans différents établissements commerciaux pour chaque produit examiné au cours du mois en cours, et le prix moyen est comparé au résultat du mois précédent. Par la suite, l’indice des sous-éléments est calculé en appliquant une moyenne géométrique simple pour agréger les résultats des produits appartenant aux sous-éléments. Enfin, pour tous les niveaux supérieurs de l’ensemble agrégé, la formule de Laspeyres est utilisée.
L’IPCA mensuel est officiellement publié mensuellement par le Système de Recouvrement Automatique IBGE - SIDRA. La croissance de cet indice peut être considérée comme positive pour le réal brésilien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) au Brésil m/m (Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
