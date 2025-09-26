L’Indice Général des Prix – Disponibilité Interne (IGP-DI) est l’indice officiel de l’inflation au Brésil depuis de nombreuses années. Actuellement, l’IPCA a cet objectif et est publié par l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistique (IBGE).

IGP-DI est calculé par l’Institut Brésilien d’Économie (IBRE) de la Fondation Getulio Vargas (FGV). Cet indicateur de variation des prix fait partie de l’histoire du Brésil depuis plus de soixante ans. Il indique la variation de prix dans la période entre le premier et le dernier jour de chaque mois. Fondamentalement, IGP-DI représente l’évolution des prix dans une période de temps.

L’IGP-DI est calculé par IBRE à l’aide d’une moyenne pondérée de trois indices qui mesurent l’inflation: l’Indice Étendu des Prix à la Production (IPA-M, qui représente 60%), l’indice des Prix à la Consommation (IPC, qui représente 30%) et l’indice National de la Construction Civile (INCC, qui représente 10%). La disponibilité interne fait référence aux variations de prix dans diverses activités économiques du marché intérieur brésilien. Une valeur négative de cet indice indique que la déflation s’est produite au Brésil au cours de la période de référence de l’enquête.

Dernières valeurs: