Calendrier économique
FGV Brésil Indice d’inflation IGP-DI m/m (FGV Brazil IGP-DI Inflation Index m/m)
|Bas
|0.20%
|-0.63%
|
-0.07%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’Indice Général des Prix – Disponibilité Interne (IGP-DI) est l’indice officiel de l’inflation au Brésil depuis de nombreuses années. Actuellement, l’IPCA a cet objectif et est publié par l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistique (IBGE).
IGP-DI est calculé par l’Institut Brésilien d’Économie (IBRE) de la Fondation Getulio Vargas (FGV). Cet indicateur de variation des prix fait partie de l’histoire du Brésil depuis plus de soixante ans. Il indique la variation de prix dans la période entre le premier et le dernier jour de chaque mois. Fondamentalement, IGP-DI représente l’évolution des prix dans une période de temps.
L’IGP-DI est calculé par IBRE à l’aide d’une moyenne pondérée de trois indices qui mesurent l’inflation: l’Indice Étendu des Prix à la Production (IPA-M, qui représente 60%), l’indice des Prix à la Consommation (IPC, qui représente 30%) et l’indice National de la Construction Civile (INCC, qui représente 10%). La disponibilité interne fait référence aux variations de prix dans diverses activités économiques du marché intérieur brésilien. Une valeur négative de cet indice indique que la déflation s’est produite au Brésil au cours de la période de référence de l’enquête.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deFGV Brésil Indice d’inflation IGP-DI m/m (FGV Brazil IGP-DI Inflation Index m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress