L’Enquête mensuelle sur l’industrie – Production physique (PIM-PF) est publiée mensuellement par l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistique (IBGE), par le biais du Système de Recouvrement Automatique IBGE (SIDRA), dans le but d’analyser les données de la production industrielle brésilienne.

L’Enquête mensuelle sur l’industrie – Production physique (PIM-PF) sert à vérifier l’évolution de l’industrie en général, des industries extractives et des industries de transformation à l’échelle nationale, régionale et étatique.

Plusieurs statistiques sont publiées au cours d’une période de référence donnée :

Indice mensuel de base fixe sans désaisonnalisation (Base : moyenne 2012 = 100)

Indice mensuel de base fixe désaisonnalisé (Base : moyenne 2012 = 100)

Indice mensuel (Base : même mois de l’année précédente = 100)

Indice cumulatif (Base : même période de l’année précédente = 100)

Indice cumulé sur 12 mois (Base : 12 derniers mois précédents = 100)

Variation en pourcentage mois/mois précédent avec désaisonnalisation (Base : mois précédent) (%)

Variation mensuelle en pourcentage (Base: même mois de l’année précédente) (%)

Variation en pourcentage accumulée au cours de l’année (Base: même période de l’année précédente) (%)

Variation en pourcentage accumulée au cours des 12 derniers mois (Base : 12 derniers mois précédents) (%)

L’analyse de cet indice fait référence aux résultats généraux de l’industrie, y compris les industries extractives et manufacturières, visualisés dans les statistiques suivantes dans le système SIDRA: Variation en pourcentage par rapport au mois précédent.

La croissance de la production industrielle peut avoir un impact positif sur les cours des réals brésiliens.

Dernières valeurs: