Calendrier économique
Ventes au détail au Brésil a/a (Brazil Retail Sales y/y)
|Moyen
|1.0%
|1.6%
|
0.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-1.9%
|
1.0%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’Enquête Annuelle sur le Commerce (PAC) est publiée mensuellement dans le même rapport que l’Enquête Mensuelle sur le Commerce (CMP). Il fait partie du programme annuel d’enquête structurelle par entreprise de l’IBGE et recueille des données sur les revenus, les dépenses, le personnel employé, les salaires, les retraits et autres rémunérations, les achats, les stocks et la marge commerciale, entre autres données du segment des ventes en gros et au détail au Brésil.
Pour PAC, deux modèles d’entretiens électroniques sont utilisés qui sont mis à la disposition des entreprises par des critères techniques : complet et simplifié.
Le modèle complet est mis à la disposition des entreprises qui ont un effectif de 20 personnes ou plus, y compris les propriétaires et les partenaires, au cours de la période liée à la recherche. Cependant, les entreprises de moins de 20 personnes qui présentent des revenus compatibles avec les grandes entreprises, remplissent le modèle complet.
Le modèle simplifié est mis à la disposition des entreprises qui ont un personnel opérationnel de moins de 20 personnes, y compris les propriétaires et les partenaires, au cours de la période liée à la recherche.
L’Enquête Annuelle sur le Commerce (PAC) au Brésil est réalisée conjointement avec l’Enquête Mensuelle sur le Commerce (PMC), en raison des spécificités des variations saisonnières et circonstancielles typiques du commerce de détail et aussi pour suivre la consommation au Brésil.
Les statistiques de l’Enquête Mensuelle sur le Commerce (PMC) en conjonction avec l’Enquête Annuelle sur le Commerce (PAC) sont divulguées dans le Système de Recouvrement Automatique de l’IBGE (SIDRA).
Une lecture de l’indicateur au-dessus de la moyenne peut être considérée comme positive/élevée pour le réal brésilien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail au Brésil a/a (Brazil Retail Sales y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
