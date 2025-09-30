Le taux à long terme (TLP), autrefois appelé taux d’intérêt à long terme (TJLP), est devenu effectif le 1er janvier 2018. C’est le principal taux de financement de la BNDES — Banque Nationale de Développement Économique et Social. Le TLP actuel est défini tous les trois mois en fonction de la cible d’inflation de l’année.

Le gouvernement peut accorder des taux d’intérêt plus bas pour stimuler certains secteurs et entreprises. Mais pour que cela se produise, il est nécessaire de passer par le budget public, c’est-à-dire que l’ancien TJLP avait besoin de l’approbation du Congrès. En raison de cette question politique et afin d’être libre de toute ingérence gouvernementale, le taux a été reformulé par la BNDES, qui deviendra progressivement égale au taux d’intérêt du marché jusqu’en 2023. De cette façon, ce sera un taux d’intérêt conforme aux normes du marché.

Bien qu’il s’agisse d’un taux d’intérêt, le TLP présente certains avantages pour les investisseurs et pour ceux qui acquièrent un financement BNDES. Le taux d’intérêt réel est fixé du début à la fin du financement,entraînant moins d’instabilité dans les coûts de financement et la sécurité des créanciers, ce qui donne une certitude quant au taux réel futur. Comme il est corrigé, il y a moins de méfiance à l’égard du TLP et il sert de support au système de cibles. Même si le TLP est affecté par la variation de l’IPCA (Indice National des Prix à la Consommation) et que cela peut interférer avec la valeur du financement, toute correction des prix de vente des produits et services est minimisée, s’adaptant à la réalité du marché.

Parce qu’il s’agit d’un taux d’intérêt à des fins de financement de la Banque Nationale de Développement (BNDES), la hausse du taux TLP est défavorable à l’économie et peut affaiblir le réal brésilien.

