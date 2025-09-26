Le taux Selic est le taux d’intérêt de base de l’économie brésilienne. Le Comité de Politique Monétaire (COPOM) a la responsabilité de fixer ce taux. À cette fin, des réunions se tiennent à huit fois au cours de l’année. Pratiquement tous les calculs d’intérêts utilisés par le marché sont axés sur le taux Selic, qui est la principale référence de la politique monétaire du Gouvernement Fédéral du Brésil. La Banque Centrale du Brésil (BCB) a pour mission de maintenir le taux Selic dans les limites du pourcentage établi par la COPOM. Son objectif principal est de contrôler l’inflation, devant souvent intervenir sur le marché interbancaire pour atteindre les objectifs fixés.

Au cours des réunions du COPOM, les perspectives de l’économie brésilienne sont débattues, telles que: l’inflation passée et prévue, la croissance économique du pays, le taux de change, le taux d’intérêt étranger, le niveau d’activité de crédit, entre autres thèmes. À la lumière de ces discussions, ils décident du niveau idéal du taux d’intérêt du pays – s’il doit être augmenté, réduit ou maintenu.

En pratique, dans les opérations quotidiennes du marché interbancaire, le taux Selic est divisé en deux: Selic Meta et Selic Over.

Le taux Selic Over représente la réalité du marché interbancaire. Calculé quotidiennement, il s’agit d’une moyenne pondérée de toutes les opérations de financement sur le marché interbancaire brésilien, qui sont adossées à des titres du gouvernement fédéral et effectuées dans le système spécial de règlement et de conservation (SELIC), sous la forme d’opérations de prise en pension. En fin de compte, le taux d’intérêt moyen pondéré des volumes échangés pour tous les prêts interbancaires est calculé.

Afin de remplir son obligation de maintenir l’équilibre des taux d’intérêt, la Banque Centrale du Brésil opère sur les marchés primaire et secondaire, conformément à ce que le COPOM a établi comme objectif pour le taux Selic. Le marché primaire implique l’achat d’obligations d’État par les banques; le secondaire implique la Banque Centrale elle-même sur ce marché.

Lorsque la Banque centrale vérifie que Selic Over se distancie de Selic Meta, BCB achète ou vend des obligations publiques sur le marché libre selon les besoins, de sorte que l’intérêt pour le marché interbancaire se situe dans le cadre de l’objectif de taux Selic, régulant la liquidité de l’économie en fonction de la politique monétaire.

Selic Meta sert de base aux transactions interbancaires et le taux Selic Over provient du besoin de financement entre banques. En augmentant le nombre d’investisseurs pour le financement, Selic Over décline. Lorsqu’il y a plus d’emprunteurs avec des portefeuilles d’obligations, Selic Over augmente. Le taux Selic Over varie pratiquement tous les jours, et grâce aux incursions de la Banque Centrale sur le marché interbancaire, il reste proche de Selic Meta, maintenant l’équilibre du marché.

Le taux Selic peut avoir un impact:

Le revenu variable.

En théorie, la chute du taux Selic favorise le marché des capitaux, car elle augmente l’accès au crédit.

Des taux d’intérêt bas indiquent que l’économie est en bonne santé.

Lorsque le marché ralentit, le taux Selic a tendance à augmenter, avec une tendance à diminuer la consommation. En conséquence, le taux de chômage augmente, entre autres conséquences néfastes.

À moyen terme, le revenu variable dépasse généralement le revenu fixe lié au taux Selic.

Du point de vue des consommateurs, le taux Selic a un grand poids par rapport aux prêts, au financement et aux investissements financiers.

