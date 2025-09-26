Divers secteurs de l’économie génèrent toujours d’autres nouveaux secteurs, élargissant l’économie, de sorte que tous les secteurs deviennent pratiquement interdépendants, et de cette façon, le marché devient de plus en plus complexe et crée de nouveaux besoins.

L’industrie automobile est un exemple de la véracité de cette affirmation, englobant les industries des véhicules automobiles (automobiles, utilitaires légers, camions et autobus), des machines agricoles et routières automotrices (tracteurs à roues et à chenilles, moissonneuses-batteuses et rétrocaveuses). À leur tour, ils ont besoin de plusieurs autres secteurs, créant de nouvelles industries, par exemple: le besoin de pièces et de pièces automobiles, qui génère un marché industriel et de services géant, allant de la production, du marketing à la maintenance de la flotte au Brésil.

L’augmentation du développement de l’industrie automobile génère de forts réflexes dans la mobilité des personnes et le transport de marchandises, dans la construction d’infrastructures au Brésil, ainsi que dans la mécanisation agricole, l’augmentation de la production agricole.

Pour cette raison, il est important de suivre les indices économiques dans ce secteur qui propulsent la croissance du Brésil, générant de nouveaux emplois et une croissance des revenus de la population.

Les données statistiques des ventes mensuelles de véhicules sont divulguées et mises à la disposition du public sur le site officiel de l’Association Nationale des Constructeurs de Véhicules Automobiles (ANFAVEA), une association qui regroupe les plus grands constructeurs brésiliens d’automobiles, de machines agricoles et routières automotrices avec des installations industrielles et de production.

Une lecture plus élevée que prévu de cet indice peut être considérée comme positive/élevée pour l’économie brésilienne et, par conséquent, pour la monnaie brésilienne, BRL.

Dernières valeurs: