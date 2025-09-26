Calendrier économique
ANFAVEA Brésil Ventes d’automobiles m/m (ANFAVEA Brazil Auto Sales m/m)
|Bas
|N/D
|-11.9%
|
14.2%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Divers secteurs de l’économie génèrent toujours d’autres nouveaux secteurs, élargissant l’économie, de sorte que tous les secteurs deviennent pratiquement interdépendants, et de cette façon, le marché devient de plus en plus complexe et crée de nouveaux besoins.
L’industrie automobile est un exemple de la véracité de cette affirmation, englobant les industries des véhicules automobiles (automobiles, utilitaires légers, camions et autobus), des machines agricoles et routières automotrices (tracteurs à roues et à chenilles, moissonneuses-batteuses et rétrocaveuses). À leur tour, ils ont besoin de plusieurs autres secteurs, créant de nouvelles industries, par exemple: le besoin de pièces et de pièces automobiles, qui génère un marché industriel et de services géant, allant de la production, du marketing à la maintenance de la flotte au Brésil.
L’augmentation du développement de l’industrie automobile génère de forts réflexes dans la mobilité des personnes et le transport de marchandises, dans la construction d’infrastructures au Brésil, ainsi que dans la mécanisation agricole, l’augmentation de la production agricole.
Pour cette raison, il est important de suivre les indices économiques dans ce secteur qui propulsent la croissance du Brésil, générant de nouveaux emplois et une croissance des revenus de la population.
Les données statistiques des ventes mensuelles de véhicules sont divulguées et mises à la disposition du public sur le site officiel de l’Association Nationale des Constructeurs de Véhicules Automobiles (ANFAVEA), une association qui regroupe les plus grands constructeurs brésiliens d’automobiles, de machines agricoles et routières automotrices avec des installations industrielles et de production.
Une lecture plus élevée que prévu de cet indice peut être considérée comme positive/élevée pour l’économie brésilienne et, par conséquent, pour la monnaie brésilienne, BRL.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deANFAVEA Brésil Ventes d’automobiles m/m (ANFAVEA Brazil Auto Sales m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress