L’indice d’activité économique de la Banque Centrale du Brésil (IBC-Br) est un indicateur développé comme préliminaire pour le produit intérieur brut (PIB) du pays. En ce sens, c’est un thermomètre pour l’économie, où la Banque Centrale du Brésil utilise cet indice comme un outil pour définir le taux d’intérêt de base (taux Selic) de l’économie brésilienne.

Cet indice comprend des estimations de croissance pour les secteurs agricole, industriel et des services, en tenant compte de l’évolution de l’offre totale de production, ainsi que des produits d’importation, tout comme des taxes approuvées par le gouvernement et le congrès national.

IBC-Br et le produit intérieur brut (PIB) sont des indicateurs qui mesurent l’activité économique, où IBC-Br traduit la pente du PIB, mais pas nécessairement une prévision, car ils présentent des différences très significatives par rapport à leurs méthodes de calcul. Les différences entre les deux indicateurs sont affichées dans les résultats finaux.

IBC-Br traduit le comportement de l’activité économique, guidant la politique de contrôle de l’inflation par le Comité de politique monétaire (COPOM). Le PIB est calculé par l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistiques (IBGE) à partir de la somme des marchandises et services produits au Brésil. Plus l’indice IBC-Br est élevé, meilleure est l’économie du Brésil, ce qui augmente la valeur du réal brésilien.

