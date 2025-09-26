CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Banque centrale du Brésil IBC-Br Activité économique (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)

Pays :
Brésil
BRL, Réal brésilien
Source
Banque Centrale du Brésil (Central Bank of Brazil)
Secteur
Affaires
Bas 26.54% 7.52%
1.06%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-0.35%
26.54%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indice d’activité économique de la Banque Centrale du Brésil (IBC-Br) est un indicateur développé comme préliminaire pour le produit intérieur brut (PIB) du pays. En ce sens, c’est un thermomètre pour l’économie, où la Banque Centrale du Brésil utilise cet indice comme un outil pour définir le taux d’intérêt de base (taux Selic) de l’économie brésilienne.

Cet indice comprend des estimations de croissance pour les secteurs agricole, industriel et des services, en tenant compte de l’évolution de l’offre totale de production, ainsi que des produits d’importation, tout comme des taxes approuvées par le gouvernement et le congrès national.

IBC-Br et le produit intérieur brut (PIB) sont des indicateurs qui mesurent l’activité économique, où IBC-Br traduit la pente du PIB, mais pas nécessairement une prévision, car ils présentent des différences très significatives par rapport à leurs méthodes de calcul. Les différences entre les deux indicateurs sont affichées dans les résultats finaux.

IBC-Br traduit le comportement de l’activité économique, guidant la politique de contrôle de l’inflation par le Comité de politique monétaire (COPOM). Le PIB est calculé par l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistiques (IBGE) à partir de la somme des marchandises et services produits au Brésil. Plus l’indice IBC-Br est élevé, meilleure est l’économie du Brésil, ce qui augmente la valeur du réal brésilien.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque centrale du Brésil IBC-Br Activité économique (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
26.54%
7.52%
1.06%
juin 2025
1.19%
-0.35%
-52.18%
mai 2025
-52.33%
32.94%
-10.90%
avr. 2025
-10.97%
-0.35%
38.02%
mars 2025
37.85%
-0.35%
114.26%
févr. 2025
114.38%
0.04%
17.23%
janv. 2025
0.89%
0.07%
-0.60%
déc. 2024
-0.73%
0.16%
0.16%
nov. 2024
0.10%
0.05%
0.09%
oct. 2024
0.14%
-0.05%
0.88%
sept. 2024
0.84%
-0.21%
0.24%
août 2024
0.23%
-0.04%
-0.59%
juil. 2024
-0.41%
0.42%
1.36%
juin 2024
1.37%
-0.21%
0.41%
mai 2024
0.25%
-1.09%
0.26%
avr. 2024
0.01%
-0.34%
-0.36%
mars 2024
-0.34%
0.10%
0.34%
févr. 2024
0.40%
0.69%
0.52%
janv. 2024
0.60%
0.07%
0.82%
déc. 2023
0.82%
-0.05%
0.10%
nov. 2023
0.01%
-0.44%
-0.18%
oct. 2023
-0.06%
-0.36%
-0.05%
sept. 2023
-0.06%
0.01%
-0.81%
août 2023
-0.77%
0.19%
0.42%
juil. 2023
0.44%
0.19%
0.22%
juin 2023
0.63%
-0.03%
-2.05%
mai 2023
-2.00%
-0.13%
0.81%
avr. 2023
0.56%
-0.18%
-0.14%
mars 2023
-0.15%
-0.02%
2.53%
févr. 2023
3.32%
0.13%
-0.09%
janv. 2023
-0.04%
0.21%
0.47%
déc. 2022
0.29%
0.02%
-0.77%
nov. 2022
-0.55%
-0.25%
-0.28%
oct. 2022
-0.05%
-0.26%
0.00%
sept. 2022
0.05%
0.06%
-1.13%
août 2022
-1.13%
0.24%
1.67%
juil. 2022
1.17%
0.24%
0.93%
juin 2022
0.69%
-0.14%
-0.26%
mai 2022
-0.11%
-0.64%
avr. 2022
-0.44%
-0.39%
1.09%
févr. 2022
0.34%
0.06%
-0.73%
janv. 2022
-0.99%
0.63%
0.32%
déc. 2021
0.33%
0.29%
0.51%
nov. 2021
0.69%
-0.45%
-0.28%
oct. 2021
-0.40%
-0.08%
-0.46%
sept. 2021
-0.27%
0.24%
-0.29%
août 2021
-0.15%
0.64%
0.23%
juil. 2021
0.60%
0.01%
0.92%
juin 2021
1.14%
-0.41%
-0.55%
mai 2021
-0.43%
-0.65%
0.85%
1234
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration