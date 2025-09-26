Calendrier économique
Banque centrale du Brésil IBC-Br Activité économique (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)
|Bas
|26.54%
|7.52%
|
1.06%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.35%
|
26.54%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice d’activité économique de la Banque Centrale du Brésil (IBC-Br) est un indicateur développé comme préliminaire pour le produit intérieur brut (PIB) du pays. En ce sens, c’est un thermomètre pour l’économie, où la Banque Centrale du Brésil utilise cet indice comme un outil pour définir le taux d’intérêt de base (taux Selic) de l’économie brésilienne.
Cet indice comprend des estimations de croissance pour les secteurs agricole, industriel et des services, en tenant compte de l’évolution de l’offre totale de production, ainsi que des produits d’importation, tout comme des taxes approuvées par le gouvernement et le congrès national.
IBC-Br et le produit intérieur brut (PIB) sont des indicateurs qui mesurent l’activité économique, où IBC-Br traduit la pente du PIB, mais pas nécessairement une prévision, car ils présentent des différences très significatives par rapport à leurs méthodes de calcul. Les différences entre les deux indicateurs sont affichées dans les résultats finaux.
IBC-Br traduit le comportement de l’activité économique, guidant la politique de contrôle de l’inflation par le Comité de politique monétaire (COPOM). Le PIB est calculé par l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistiques (IBGE) à partir de la somme des marchandises et services produits au Brésil. Plus l’indice IBC-Br est élevé, meilleure est l’économie du Brésil, ce qui augmente la valeur du réal brésilien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque centrale du Brésil IBC-Br Activité économique (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
