L’indice des prix à la production (IPP) annuel indique les variations des prix de vente reçus par les producteurs brésiliens de marchandises industrielles au cours du mois indiqué par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice est considéré comme un indicateur de premier plan de l’inflation des prix à la consommation. Une lecture plus élevée que prévu peut être une indication du renforcement du réal brésilien.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des Prix à la Production (IPP) du Brésil a/a (Brazil Producer Price Index (PPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.