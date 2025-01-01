Réprésentation Graphique

Les graphies des prix peuvent être affichés de 3 façons:

sous forme de barres;

sous forme de chandeliers japonais (ou bougies);

sous forme d'une ligne brisée.

Le mode d'affichage du graphique des prix est défini avec la fonction ChartSetInteger(chart_handle,CHART_MODE, chart_mode), où chart_mode est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_CHART_MODE.

ENUM_CHART_MODE

Identifiant Description CHART_BARS Affichage sous la forme d'une suite de barres CHART_CANDLES Affichage sous la forme de chandeliers japonais CHART_LINE Affichage sous la forme d'une ligne brisée reliant les prix de Clôture (Close)

Pour spécifier le mode d'affichage des volumes dans le graphique des prix, la fonctionChartSetInteger(chart_handle, CHART_SHOW_VOLUMES, volume_mode) est utilisée, où volume_mode est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_CHART_VOLUME_MODE.

ENUM_CHART_VOLUME_MODE

Identifiant Description CHART_VOLUME_HIDE Les volumes ne sont pas affichés CHART_VOLUME_TICK Volumes des ticks CHART_VOLUME_REAL Volumes des trades

Exemple:

//--- Récupère le handle du graphique actuel

long handle=ChartID();

if(handle>0) // Si le handle est correct, nous allons le personnaliser

{

//--- Désactive le défilement automatique

ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- Active le décalage du bord droit du graphique

ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);

//--- Affichage sous forme de chandeliers

ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//--- Décalage de 100 barres ddu début de l'historique

ChartNavigate(handle,CHART_CURRENT_POS,100);

//--- Définit le mode d'affichage des volumes

ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);

}

Voir aussi

ChartOpen, ChartID