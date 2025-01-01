DocumentationSections
Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes de GraphiqueReprésentation du Graphique 

Réprésentation Graphique

Les graphies des prix peuvent être affichés de 3 façons:

  • sous forme de barres;
  • sous forme de chandeliers japonais (ou bougies);
  • sous forme d'une ligne brisée.

Le mode d'affichage du graphique des prix est défini avec la fonction ChartSetInteger(chart_handle,CHART_MODE, chart_mode), où chart_mode est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_CHART_MODE.

ENUM_CHART_MODE

Identifiant

Description

CHART_BARS

Affichage sous la forme d'une suite de barres

CHART_CANDLES

Affichage sous la forme de chandeliers japonais

CHART_LINE

Affichage sous la forme d'une ligne brisée reliant les prix de Clôture (Close)

Pour spécifier le mode d'affichage des volumes dans le graphique des prix, la fonctionChartSetInteger(chart_handle, CHART_SHOW_VOLUMES, volume_mode) est utilisée, où volume_mode est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_CHART_VOLUME_MODE.

 

ENUM_CHART_VOLUME_MODE

Identifiant

Description

CHART_VOLUME_HIDE

Les volumes ne sont pas affichés

CHART_VOLUME_TICK

Volumes des ticks

CHART_VOLUME_REAL

Volumes des trades

Exemple:

//--- Récupère le handle du graphique actuel
   long handle=ChartID();
   if(handle>0) // Si le handle est correct, nous allons le personnaliser
     {
      //--- Désactive le défilement automatique
      ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
      //--- Active le décalage du bord droit du graphique
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
      //--- Affichage sous forme de chandeliers
      ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
      //--- Décalage de 100 barres ddu début de l'historique
      ChartNavigate(handle,CHART_CURRENT_POS,100);
      //--- Définit le mode d'affichage des volumes
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);
     }

Voir aussi

ChartOpen, ChartID