- Types des Evénements du Graphique
- Périodes du Graphique
- Propriétés du Graphique
- Constantes de Positionnement
- Représentation du Graphique
- Exemples d'Utilisation du Graphique
Réprésentation Graphique
Les graphies des prix peuvent être affichés de 3 façons:
- sous forme de barres;
- sous forme de chandeliers japonais (ou bougies);
- sous forme d'une ligne brisée.
Le mode d'affichage du graphique des prix est défini avec la fonction ChartSetInteger(chart_handle,CHART_MODE, chart_mode), où chart_mode est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_CHART_MODE.
|
Identifiant
|
Description
|
CHART_BARS
|
Affichage sous la forme d'une suite de barres
|
CHART_CANDLES
|
Affichage sous la forme de chandeliers japonais
|
CHART_LINE
|
Affichage sous la forme d'une ligne brisée reliant les prix de Clôture (Close)
Pour spécifier le mode d'affichage des volumes dans le graphique des prix, la fonctionChartSetInteger(chart_handle, CHART_SHOW_VOLUMES, volume_mode) est utilisée, où volume_mode est l'une des valeurs de l'énumération ENUM_CHART_VOLUME_MODE.
|
Identifiant
|
Description
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
Les volumes ne sont pas affichés
|
CHART_VOLUME_TICK
|
Volumes des ticks
|
CHART_VOLUME_REAL
|
Volumes des trades
Exemple:
|
//--- Récupère le handle du graphique actuel
Voir aussi