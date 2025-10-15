Turtles 3xATR EA

# Turtles 3xATR EA: Un Asesor Experto de Seguimiento de Tendencias para MetaTrader 5

## Resumen  
Turtles 3xATR EA es un robot de trading automatizado inspirado en el clásico sistema de Turtle Trading. Se centra en capturar rupturas en mercados con tendencia, utilizando stops basados en volatilidad para gestionar el riesgo. El EA opera una posición a la vez por símbolo, ingresando en señales de ruptura y utilizando stops de seguimiento para asegurar ganancias. Enfatiza un control de riesgo disciplinado, nunca arriesgando más que un porcentaje configurable de su cuenta por operación. El experto ha implementado una robusta reducción del tamaño de posición que se activa una vez que el saldo de la cuenta disminuye más del 10% por defecto. Cuando la pérdida en el saldo de la cuenta se recupera, el tamaño de posición se restaura automáticamente al valor inicial (1% de riesgo por operación del saldo de la cuenta por defecto). Se puede usar para operar forex, criptomonedas, metales, acciones, commodities.

## Entradas Clave (Personalizables)  
- EntryPeriod: 20 (barras) – Período para detectar rupturas.  
- StopLossATRPeriod/TrailATRPeriod: 20 (barras) – Período de cálculo de ATR para stops.  
- StopLossATRMultiplier/TrailATRMultiplier: 3.0 – Multiplicador para stops iniciales y de seguimiento (más amplio que los Turtles originales para menos whipsaw).  
- InitialRiskPercent: 1.0% – Riesgo máximo de la cuenta por operación.  
- Otras opciones: Habilitar reducción de riesgo basada en drawdown, número mágico para identificación de operaciones, etc.

## Cómo Funciona: Paso a Paso

1. Detección de Nuevas Barras y Niveles  
   - El EA se ejecuta en cada tick, pero solo actualiza señales al cierre de nuevas barras (por ejemplo, fin de la vela D1).  
   - Calcula:  
     - Entry High/Low: Máximo más alto y mínimo más bajo en las últimas 20 barras (excluyendo la actual).  
     - ATR (Average True Range): Medida de volatilidad en 20 barras, utilizando el suavizado de Wilder (RMA).

2. Señales de Entrada (Trading de Ruptura)  
   - Long (Compra): Si el precio Ask actual rompe por encima del alto de 20 barras, abrir una posición de compra.  
   - Short (Venta): Si el precio Bid actual rompe por debajo del bajo de 20 barras, abrir una posición de venta.  
   - Solo una posición abierta a la vez—sin piramidación ni entradas múltiples.  
   - El tamaño de posición se calcula automáticamente para arriesgar exactamente 1.0% (o su configuración) del saldo de la cuenta, basado en la distancia al stop.

3. Stop Loss Inicial  
   - Se establece inmediatamente al ingresar:  
     - Long: Precio de entrada menos (3 × ATR).  
     - Short: Precio de entrada más (3 × ATR).  
   - Esto da a la operación "espacio para respirar" en condiciones volátiles, evitando salidas prematuras.

4. Stop de Seguimiento (Bloqueo de Ganancias)  
   - Se actualiza solo al cierre de nuevas barras, usando el cierre de la barra anterior como referencia.  
   - Rastrea un "Extremo de Referencia" (cierre más alto para longs, más bajo para shorts) que se ajusta a favor de la operación.  
   - Para Longs:  
     - Reference High = max(Reference High Anterior, Cierre Anterior).  
     - Nuevo Stop de Seguimiento = Reference High menos (3 × ATR).  
     - Mover el stop hacia arriba si el nuevo nivel es más alto que el actual (bloquea ganancias); nunca hacia abajo.  
     - Bonificación: Si la volatilidad (ATR) cae incluso sin nuevos altos, el seguimiento se aprieta para proteger más ganancias.  
   - Para Shorts: Lógica espejo—Reference Low = min(Reference Low Anterior, Cierre Anterior); Stop de Seguimiento = Reference Low más (3 × ATR). Mover hacia abajo si es beneficioso.  
   - Salida automática si el precio alcanza el stop de seguimiento (vía modificación de SL del broker).

5. Salidas  
   - Principal: Alcanzar stop loss inicial o de seguimiento.  
   - Sin take-profit—deja que los ganadores corran indefinidamente en tendencias.  
   - (Nota: Salidas de reversión de 10 barras clásicas eliminadas para esta variante.)

6. Características de Gestión de Riesgo  
   - Tamaño de Posición: Escala lotes dinámicamente para que la distancia al stop arriesgue un % fijo (ej. 1.0%) del saldo.  
   - Protección de Drawdown: Si está habilitado, reduce el % de riesgo después de drawdowns (ej. reduce 20% por umbral de 10% de pérdida, hasta 3 pasos). Se resetea en nuevos máximos de saldo.  
   - Persistencia: Guarda el estado de riesgo en un archivo a través de reinicios/rearranques para evitar resets.  
   - Registra eventos críticos (ej. entradas, seguimientos) para monitoreo.

## Notas de Rendimiento  
- Mejor en mercados con tendencia; puede subrendir en rangos laterales (como los Turtles originales).  
- Backtest en datos de su broker—espere drawdowns del 20-40% en pruebas, pero curvas de equidad a largo plazo fuertes.  
- Ejecutar en cualquier timeframe (ej. H1/D1), pero como seguidor de tendencia recomiendo timeframe diario.

Este EA mantiene las cosas simples: Rompe, monta la tendencia, sigue inteligentemente y corta pérdidas rápido.
