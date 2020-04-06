Wavy Grid EA mt5

Wavy Grid EA: Red inteligente bidireccional y gestión dinámica de riesgos combinadas

Si está buscando un asesor experto que no solo "abra operaciones" sino que también se centre en proteger su capital , Wavy Grid EA está diseñado para satisfacer esa necesidad.

Este EA combina una estructura de cuadrícula inteligente que aprovecha las fluctuaciones dentro de la tendencia y la toma de ganancias basada en acciones y el control de caídas en un solo paquete.

1. Descripción general

Wavy Grid EA es un sistema de trading en cuadrícula totalmente automatizado que puede gestionar dos estrategias independientes en el mismo símbolo:

Estrategia 1 – Comprar (BUY) Grid

Utiliza las fluctuaciones de precios para aplicar una estructura gradual de compra y venta en movimientos ascendentes.

Estrategia 2 – Cuadrícula de ventas

Es una estructura de cuadrícula de venta que se puede revertir cuando sea necesario y opera en mercados en caída.

El usuario puede elegir usar solo la dirección de compra, solo la de venta o ambas. De esta forma, el EA ofrece un posicionamiento flexible según las diferentes condiciones del mercado .

2. Características principales

Estructura de cuadrícula de estrategia dual

Las opciones de compra y venta se pueden abrir y cerrar por separado.

Cada estrategia tiene su propio tamaño de lote, espaciado de cuadrícula y otros parámetros.

Dependiendo de la estructura de la cuenta y del símbolo, el usuario puede crear escenarios de uso unidireccionales o bidireccionales.

Espaciado de cuadrícula basado en pips o porcentajes

El espaciado de la cuadrícula se puede ajustar utilizando dos lógicas diferentes:

Espaciado basado en pips: para aquellos que prefieren el diseño de cuadrícula clásico.

Distancia basada en porcentaje: un enfoque más flexible y escalable para aquellos que desean utilizar una distancia proporcional en función del nivel de precios.

Esto permite crear rangos de cuadrícula adaptables tanto para instrumentos de baja volatilidad como de alta volatilidad como XAUUSD.

Gestión de lotes fijos o basados en la equidad

Hay dos modos diferentes de gestión de lotes para cada estrategia:

Modo de lote fijo: para aquellos que desean un uso más controlado y conservador.

Modo de lote basado en acciones: ideal para usuarios que desean escalar automáticamente el tamaño de su lote a medida que su cuenta crece.

Los tamaños de lote basados en acciones le permiten aumentar el tamaño de las posiciones a medida que crece su cuenta, estableciendo así una estrategia de escalamiento automatizada .

Límite máximo de orden (seguridad frente a los límites del corredor)

Wavy Grid EA tiene un sistema de control diseñado para evitar exceder los límites máximos de órdenes impuestos por los brokers:

El usuario establece el número máximo de pedidos para el EA.

Cuando se excede el límite establecido, EA deja de abrir nuevos pedidos automáticamente.

3. Gestión avanzada de riesgos y beneficios

Beneficio colectivo basado en acciones (Toma de beneficios de acciones)

Wavy Grid EA rastrea no solo las transacciones individuales sino también el capital de toda la cuenta .

Cuando el patrimonio aumenta en un porcentaje determinado con respecto a su nivel inicial,

EA obtiene ganancias al cerrar todas las posiciones en masa .

Luego procede a hacer referencia al nuevo nivel de capital.

Gracias a esta estructura, cuando tu cuenta toma una longitud de onda hacia arriba, obtienes todas las ganancias de una vez, no con un solo clic, sino de acuerdo con la lógica de EA .

Protección basada en la reducción de capital (stop de extracción dinámico)

La parte más crucial de la gestión de riesgos es saber cuándo retirarse antes de que sea demasiado tarde. Wavy Grid EA:

Realiza un seguimiento continuo del valor de capital más alto que ha alcanzado la cuenta.

Cuando el capital retrocede un cierto porcentaje desde este pico (por ejemplo, 10%),

Activa un mecanismo automático de "control de daños" cerrando todos los procesos abiertos.

Esto ayuda a evitar que la cuenta se salga de control durante cambios repentinos del mercado.

Controles de saldo mínimo y margen libre

EA siempre actúa de forma que proteja al usuario:

Cuando su saldo caiga por debajo del mínimo establecido, dejará de abrir nuevas operaciones.

El sistema comprueba el margen libre antes de cada nuevo pedido y no envía el pedido si es insuficiente.

Ofrece una protección importante contra el riesgo de llamada de margen, especialmente en instrumentos de alta volatilidad.





4. Momento de la negociación: Opción de ejecutar en la apertura de la vela

Wavy Grid EA se puede configurar para tomar decisiones comerciales solo en la apertura de nuevas velas , si así se desea.

En lugar de un escaneo continuo basado en "tick", hay una opción para activar cuando se abre la barra.

Es especialmente adecuado para aquellos que desean un enfoque más tranquilo, sistemático y comprobable .

Esto puede ayudar a lograr un comportamiento más consistente entre los resultados de las pruebas retrospectivas y el rendimiento en vivo.

5. Control y flexibilidad del usuario

Wavy Grid EA ofrece opciones de personalización detalladas tanto para principiantes como para usuarios experimentados:

Ambas estrategias tienen opciones de encendido y apagado independientes .

Tamaños de lotes separados, espaciado de cuadrícula y modos de porcentaje/pip para cada estrategia.

Límite máximo de pedido

Los TP de capital y los TP de reducción de capital se pueden activar o desactivar de forma independiente.

Función comercial solo en la apertura de la vela.

Gracias a esta flexibilidad, el usuario:

Escenarios de crecimiento agresivo,

Escenarios de red más protectores, de bajo volumen y a largo plazo.

O puede crear estructuras híbridas entre ambos.





6. ¿Para quién es adecuado?

Wavy Grid EA es especialmente atractivo para inversores con el siguiente perfil:

Aquellos a quienes les gusta la lógica de la red pero no quieren descuidar la gestión de riesgos,

Aquellos que buscan un sistema totalmente automatizado en lugar de abrir pedidos manualmente uno por uno,

Aquellos que quieran beneficiarse tanto de los períodos de tendencia como de los de rango ,

Especialmente para aquellos que buscan un enfoque de cuadrícula disciplinado y planificado en instrumentos volátiles como XAUUSD.

7. Conclusión

Wavy Grid EA es un asesor experto totalmente automatizado, flexible y centrado en la seguridad que combina el potencial de rentabilidad de los sistemas de red clásicos con la gestión de riesgos moderna.

Estrategia de red bidireccional

Recolección de utilidades agregadas basadas en acciones y protección dinámica contra retiros.

Control máximo de órdenes teniendo en cuenta los límites de órdenes del bróker.

Configuraciones flexibles de lote, cuadrícula y tiempos.

Es una herramienta poderosa para cualquiera que quiera operar en los mercados de manera disciplinada, respetuosa de las normas y planificada .

Ya sea que prefieras comprar solo, en ambas direcciones o solo en momentos específicos... Al personalizar los parámetros de tu perfil, puedes convertir Wavy Grid EA en una versión automatizada de tu propio estilo de trading .





Características adicionales: Sistema de apagado inteligente FIFO y Swap Advantage

Wavy Grid EA tiene una característica muy importante que lo distingue de los sistemas de cuadrícula clásicos:

Cada operación de cuadrícula utiliza su propia estructura TP (take profit) independiente y los cierres se producen según la lógica FIFO.

Aquí están los detalles de este sistema:

Estructura de TP independiente para cada operación

Cada posición abierta en Wavy Grid EA tiene sus propios TP (puntos de tendencia) únicos:

A medida que el precio baja, la cuadrícula de COMPRA realiza compras graduales.

Cuando el precio se revierte , cada operación se cierra individualmente en su propio nivel de ganancia.

EA extrae ganancias del mercado en oleadas cerrando posiciones gradualmente y de manera controlada , en lugar de todas a la vez.

Gracias a esta estructura:

La toma de ganancias se vuelve más estable.

Se evita la congestión de la red.

Incluso con pequeñas cifras de facturación, se acumulan beneficios graduales.

Comprar cuando el mercado cae, cerrar cuando cambia (ciclo ondulado)

Wavy Grid EA abre una nueva posición de compra cada vez que el precio baja.

Estos puestos son:

El costo promedio se fortalece porque se recoge desde abajo.

Se vuelve rentable gradualmente cuando comienza la tendencia alcista.

Por lo tanto, incluso si el mercado experimenta solo una pequeña reversión, EA puede recuperar sus pérdidas e incluso obtener ganancias.

Este bucle de cuadrícula es el mecanismo del cual EA obtuvo su nombre "Wavy".

El sistema navega automáticamente por las fluctuaciones de precios.

Sistema de cierre FIFO: ahorro en costes de swap

Una de las mayores ventajas de EA con Wavy Grid es el uso de la lógica FIFO (primero en entrar, primero en salir) :

Cuando hay una posición para cerrar, el EA siempre cierra primero la operación más antigua.

De esta manera podrás deshacerte de posiciones que han estado abiertas durante días y han acumulado altas comisiones de swap.

Los puestos recién abiertos son:

Tiene precios más actualizados.

Es menos costoso.

Genera ganancias más rápidamente.

Ventajas del FIFO:

La carga de intercambio acumulada disminuye.

La cuenta funciona con mayor fluidez.

Se minimizan los costos negativos del carry trade.

La vida laboral se acorta y el riesgo se reduce.

Este método protege al usuario de costos significativos, especialmente con instrumentos de alto swap como los pares XAUUSD, NAS100 y GBP .

Red compatible con intercambios: diseñada para una robustez a largo plazo

El intercambio es el punto más débil de los sistemas de red.

Wavy Grid EA se diferencia de los demás en este aspecto:

No acumula posiciones que permanezcan abiertas durante mucho tiempo.

Tan pronto como el precio se revierte, las operaciones más antiguas se eliminan del sistema gracias al sistema de cierre FIFO.

La cuadrícula actual se mantiene siempre "fresca".

Menos swaps significan mayores ganancias netas.

Esta estructura garantiza que EA tenga un sistema de red robusto y adecuado para la operación a largo plazo .

Resultado: una red más inteligente, menores costos y mayores ganancias netas.

Wavy Grid EA no es solo un robot que compra y vende.

Cada detalle es una inteligencia de cuadrícula optimizada con la lógica de un inversor real en mente.

Sistema TP independiente

Acumulación en la caída, cierre gradual en el cambio.

Reducción de la carga de intercambio con FIFO

Una rejilla que gira más rápido y trabaja con menos peso.

Seguridad y sostenibilidad a largo plazo

Gracias a estos mecanismos, Wavy Grid EA ofrece una solución de nivel profesional que apunta a ganancias estables en el corto plazo y protege el capital de los costos de swap en el largo plazo.