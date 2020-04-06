RoyalTrade Pro

🏆 RoyalProfit EA Pro - Sistema automatizado de ruptura de Londres/Nueva York.

Aproveche la estrategia utilizada por los traders institucionales: Identifica niveles clave durante la sesión de Londres y ejecuta breakouts precisos cuando abra Nueva York. 100% automatizado.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

¿Qué hace este EA?

RoyalProfit EA Pro implementa una estrategia institucional probada: durante la sesión de negociación de Londres, el EA marca automáticamente los niveles máximos y mínimos del rango de precios. Cuando Nueva York abre y la volatilidad aumenta, el sistema coloca órdenes estratégicas para capturar rupturas desde esos niveles.

Se acabó mirar la pantalla. El EA lo hace todo por usted: identifica los niveles, coloca las órdenes, gestiona el riesgo, protege los beneficios y cierra las posiciones automáticamente.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Características principales

✓ 100% Automatizado: El EA opera por sí solo, tú solo configuras y monitorizas

✓ Estrategia clara y transparente: No es una "caja negra": sabes exactamente qué hace y por qué

✓ Doble protección de beneficios: Sistema de Break-Even de 2 niveles para asegurar los beneficios.

✓ Control de pérdidas diarias: Límite máximo de pérdidas diarias configurable.

✓ Gestión profesional del riesgo: Cálculo automático de lotes basado en el % de tu cuenta

✓ Panel Visual en Tiempo Real: Vea el estado del EA, niveles, estadísticas y mucho más

✓ Sistema de registro CSV: Cada operación guardada en CSV con más de 15 puntos de datos para análisis en Excel.

✓ Sin Martingala, Sin Rejilla: Trading limpio con SL/TP en cada operación

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Cómo funciona (Proceso simple de 3 pasos)

Paso 1: Captura de niveles (Sesión de Londres)

Durante la sesión de Londres, el EA rastrea automáticamente el máximo y el mínimo del rango de precios. Estos niveles se dibujan en su gráfico en tiempo real y se congelan cuando se cierra la sesión.


Paso 2: Colocación de órdenes (apertura de Nueva York)

Cuando se abre Nueva York, el EA coloca dos órdenes pendientes:

- Buy Stop en el máximo de Londres (para capturar la ruptura alcista)
- Stop de venta en el mínimo de Londres (para capturar la ruptura bajista)

Si una se activa, la otra se cancela automáticamente. Sólo una operación a la vez.


Paso 3: Gestión automática

Una vez en posición, el sistema Break-Even protege sus beneficios en dos niveles. Todas las posiciones se cierran automáticamente al final del día. El sistema se reinicia para el siguiente día de negociación.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚙️ Configuración del Tiempo de Sesión

⚠️ IMPORTANTE: El EA necesita operar durante horas específicas. A continuación se muestran las horas en la zona horaria de Nueva York (NY):

┌────────────────────────────────────────┐
│ Sesión 1 (Londres) │ 4:00 AM - 9:00 AM │ Niveles de captura │
│ Sesión 2 (Nueva York) │ 9:35 AM - 11:00 AM │ Colocar órdenes │
Cierre automático │ 16:50 │ Cierre de posiciones │ Cierre de posiciones │ Cierre de posiciones │ Cierre de posiciones │ Cierre de posiciones │ Cierre de posiciones │ Cierre de posiciones
└────────────────────────────────────────┘

📌 Usted debe ajustar de acuerdo a SU Broker :

Estas horas están en la zona horaria de Nueva York. Debes calcular la diferencia horaria entre NY y el servidor de tu broker, y configurar los parámetros del EA (Sesion1_OpenHour, Sesion1_CloseHour, Sesion2_OpenHour, etc) para que coincidan.

Ejemplo: Si su broker es GMT+3, la diferencia con NY es de aproximadamente +7/+8 horas (dependiendo del horario de verano/invierno). Calcule y ajuste en consecuencia.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📈 Sistema CSV Logger - Analiza tu rendimiento

Cada operación que ejecuta el EA se guarda automáticamente en un archivo CSV con información detallada:

- Fecha y hora exacta de entrada/salida
- Tipo de operación (COMPRA/VENTA)
- Precio de entrada, Stop Loss, Take Profit
- Ganancias/Pérdidas en USD y pips
- Motivo del cierre (TP alcanzado, SL, Break-Even, etc.)
- Duración de la operación
- Y más de 15 campos adicionales

Ubicación: MQL5/Archivos/RoyalProfit_Trades_Log.csv

Beneficio: Abra el CSV en Excel o Google Sheets y analice patrones, calcule su tasa de ganancia real, identifique mejoras, optimice ajustes. Usted tiene el control total sobre sus datos.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💼 C onfiguración recomendada

Símbolos ideales

- Óptimo: US30 (Dow Jones), NAS100, US100
- También funciona: GER40, EURUSD, GBPUSD y otros índices/pares con buena liquidez.

Tamaño mínimo de la cuenta

- Conservadora (riesgo del 1%): $1,000 - $2,500
- Moderada (riesgo del 1-2%): $2,500 - $5,000
- Agresiva (2-3% de riesgo): $5,000+

Marco temporal

⚠️ CRÍTICO: El EA sólo funciona en gráficos M5 (5 minutos). No utilizar en otros marcos de tiempo.

VPS Recomendado

Para un funcionamiento 24/7 sin interrupciones, se recomienda utilizar un VPS. No es obligatorio si su PC está siempre encendido durante las sesiones de Londres y Nueva York.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🛠️ Instalación rápida (4 pasos)

1. Descargue e instale el EA desde el MQL5 Marketplace.
2. Adjunte al gráfico M5 el símbolo con el que desea operar (se recomienda US30)
3. 3. Configure los tiempos de sesión de acuerdo a su broker y ajuste el % de riesgo a su preferencia.
4. Habilite "AutoTrading" en MT5 y deje que el EA opere

¡Listo! El EA comenzará a operar automáticamente durante las sesiones configuradas.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Preguntas frecuentes

P: ¿Funciona con cualquier broker?
R: Sí, funciona con cualquier broker MT5. Mejores resultados con brokers ECN o aquellos con spreads bajos.

P: ¿Necesito experiencia en trading?
R: No se requiere experiencia avanzada, pero debe entender los conceptos básicos del trading (SL, TP, gestión del riesgo). El EA hace el trabajo técnico por usted.

P: ¿Puedo utilizarlo en varios símbolos simultáneamente?
R: Sí, adjunte el EA a un gráfico M5 diferente para cada símbolo. Cada instancia funciona de forma independiente. Recomendado: máximo 2-4 símbolos para evitar la sobreexposición.

P: ¿Cómo ajusto los tiempos correctamente?
R: Identifique la zona horaria de su broker (GMT+X). Calcule la diferencia con Nueva York (GMT-5 en invierno, GMT-4 en verano). Ajuste los parámetros Sesion1 y Sesion2 para que coincidan con las horas mostradas en la tabla anterior, pero convertidas a la hora de su broker.

P: ¿El EA utiliza Martingala o Rejilla?
R: NO. El EA de RoyalProfit utiliza un trading limpio con Stop Loss y Take Profit definidos en cada operación. Sin pérdidas medias, sin cuadrícula, sin estrategias peligrosas.

P: ¿Dónde está el archivo CSV?
R: En su carpeta de datos MT5: MQL5/Archivos/RoyalProfit_Trades_Log.csv. Se actualiza automáticamente después de cada operación.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📞 Soporte y Actualizaciones

✓ Actualizaciones gratuitas de por vida
✓ Soporte a través de mensajería MQL5 (respuesta típica en 24 horas)
✓ Manual de usuario completo incluido
✓ Desarrollo activo con mejoras basadas en los comentarios

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚠️ Advertencia de riesgo

IMPORTANTE - LEA ATENTAMENTE:

Operar con divisas, índices y otros instrumentos apalancados conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Puede perder parte o la totalidad de su capital. No invierta dinero que no pueda permitirse perder.

Los resultados pasados NO garantizan resultados futuros. Las pruebas retrospectivas, las capturas de pantalla y las métricas mostradas tienen únicamente fines ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de los diferenciales, el deslizamiento, las condiciones del mercado y su configuración específica.

Este EA es una herramienta de trading automatizada. No es un sistema para hacerse rico rápidamente. Requiere una configuración correcta, una gestión prudente del riesgo y un seguimiento regular.

Recomendación: Pruebe SIEMPRE en una cuenta demo durante al menos 2-4 semanas antes de utilizar dinero real. Comprenda cómo funciona el EA y ajuste la configuración en función de su tolerancia al riesgo.

Al utilizar este EA, usted acepta que comprende los riesgos del trading y asume toda la responsabilidad de sus decisiones de inversión.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

RoyalProfit EA Pro v1.2
Sistema profesional de Breakout Londres/Nueva York para MT5
Trading Institucional Automatizado
