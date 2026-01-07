«En ningún otro campo de la investigación empírica se ha utilizado un aparato estadístico tan enorme y sofisticado, con resultados tan lamentablemente modestos» (Paul E. Meehl).

Paul E. Meehl habló sobre el débil poder predictivo de la psicología y la investigación clínica, pero vemos lo mismo en el trading: un enorme arsenal de métodos, pero el mercado sigue siendo impredecible. La complejidad de los métodos no garantiza el éxito. En los mercados se utilizan cientos de indicadores, modelos de aprendizaje automático y complejos constructos estadísticos, pero su poder predictivo sigue siendo limitado: el mercado siempre sigue siendo un sistema de probabilidades.

Arkad EA está diseñado para aquellos que entienden que no existen «estrategias milagrosas» con una caída del 0 % y una rentabilidad infinita; las estadísticas son una herramienta, no magia.

Después de más de 11 años trabajando en los mercados financieros, estoy convencido de que no existen estrategias milagrosas. Cualquier sistema es un equilibrio entre el rendimiento y el riesgo, y solo una comprensión sobria de la mecánica del mercado y las evaluaciones de probabilidad le permiten utilizarlo correctamente.

Arkad EA no promete «montañas de oro» y no crea ilusiones. Está diseñado para aquellos que valoran la transparencia, el riesgo informado y un enfoque estratégico. Es una herramienta que funciona en manos de un operador que entiende que el mercado es un campo de probabilidades, no de resultados garantizados.

Arkad EA no oculta sus debilidades: muestra honestamente dónde son posibles las pérdidas y cómo se compensan. El algoritmo muestra sus fortalezas y debilidades en lugar de ocultarlas.

Arkad EA no es solo un programa, sino una filosofía de trading madura, sin ilusiones. Solo mecánica de mercado honesta.

Arkad EA: diseñado con un enfoque en la preservación del capital y la rentabilidad estable a largo plazo, basado en la experiencia previa en investigación y desarrollo. El asesor rechaza las técnicas tóxicas y trabaja con una lógica transparente y fácilmente explicable. No utiliza más de dos órdenes opuestas al mismo tiempo. Las salidas implementadas automáticamente evitan el «exceso de permanencia» en operaciones no rentables. Todas las posiciones van acompañadas de stop-loss. No hay «trucos» ocultos, escaladas astutas de lotes ni mecanismos diseñados únicamente para obtener reputación a corto plazo.

La estrategia se ha probado en series temporales largas que abarcan diferentes regímenes de mercado, pruebas de estrés y pruebas de Monte Carlo.

https://www.mql5.com/ru/signals/2352467

Antes de comprar, se recomienda probar el EA en un probador de estrategias en las condiciones de mercado en las que se pretende utilizar.

Parámetros:

1.Manual- true. Se utilizan los puntos: 3;4;5;6;7. El punto 2 no se utiliza.

Manual- false. Puntos: 3;4;5;6;7- no utilizados;

Punto 2: usado.

2.AutoLot- Tamaño de lote automático de 0,05 (5 % de depósito).

3.Lot- Tamaño del lote.

4.StopLoss_1- SL para la primera orden en pips.

5.StopLoss_2- SL para una orden de cobertura en pips.

6.TakeProfit_1- TP para la primera orden en pips.

7.TakeProfit_2- TP para una orden de cobertura en pips.

8.UseTrailingStop- false (true), no utilizar (utilizar) el stop dinámico para todas las órdenes.

9.TrailingStop- Nivel de activación del TrailingStop en pips.

10.TrailingGap- Nivel de cambio de TrailingStop en pips.

11.MaxSpread- Diferencial máximo permitido para abrir una orden en pips.

12.MagicNumber- número de identificación del pedido.

13.Comments- comentar el pedido.

Especificaciones comerciales: