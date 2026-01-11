PatternCore Expert

PatternCore Expert es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5 diseñado para operar basándose en la estructura de los precios y en la lógica de los patrones gráficos.
El EA analiza los máximos y mínimos recientes del mercado para identificar posibles patrones de continuación e inversión de tendencia, ejecutando operaciones sólo cuando se cumplen condiciones claras de estructura.

Este Asesor Experto es adecuado para los operadores que prefieren estrategias basadas en la acción del precio sin depender de indicadores rezagados.

⚙️ Visión general de la estrategia de negociación

Pattern Structure Pro se centra en:

  • Análisis de la estructura del mercado (máximos más altos, mínimos más altos, máximos más bajos, mínimos más bajos)

  • Confirmación de patrones de precios a partir de velas recientes

  • Filtrado de spreads para evitar condiciones desfavorables de negociación

  • Lógica de una posición por símbolo para evitar el exceso de operaciones

Las operaciones sólo se abren cuando el mercado muestra una señal estructural válida.

🛡️ Gestión inteligente del riesgo y del dinero

El EA incluye un sistema dinámico de gestión del riesgo:

  • Cálculo automático de lotes basado en el porcentaje de riesgo de la renta variable

  • Protección de márgenes integrada para evitar errores de "dinero insuficiente

  • Reducción adaptativa del tamaño del lote si no se cumplen los requisitos de margen

  • Funcionamiento seguro en cuentas pequeñas y grandes

Esto garantiza una ejecución estable incluso en cuentas con poco saldo.

🔁 Sistema Smart Trailing Stop

Pattern Structure Pro utiliza un trailing stop inteligente de una sola vez:

  • El trailing stop se activa sólo después de que se alcanza un beneficio suficiente

  • El Stop Loss se desplaza a un nivel más seguro en función de la estructura de precios

  • Evita modificaciones excesivas del stop

  • Totalmente compatible con los niveles de stop y congelación del broker

Esta función ayuda a bloquear los beneficios al tiempo que permite que las operaciones se desarrollen de forma natural.

Ajustes recomendados

  • Marco temporal: H1 (recomendado)

  • Símbolos: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (con la optimización adecuada)

  • Saldo mínimo: $100+

  • Tipo de cuenta: Netting o Cobertura

  • Riesgo: Ajustable mediante parámetros de entrada

Características principales

✔ Operaciones basadas en estructuras y patrones
✔ Lógica de acción de precios sin indicadores
✔ Sistema inteligente de trailing stop
✔ Dimensionamiento dinámico de lotes basado en la equidad
✔ Ejecución segura de márgenes
✔ Protección de filtro de spread
✔ Resultados limpios del probador de estrategias
✔ Totalmente compatible con las reglas del mercado MQL5.

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar en Forex y CFDs implica riesgos.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.


