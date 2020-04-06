resultado en vivo:

OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: ¡Obtén la mejor oferta antes de que suban los precios!

Precio final: 990$

Conoce al Cambiador de Juego: Fresh Forge

Imagina un EA que hace más que solo realizar operaciones; gestiona estratégicamente cada orden para un mejor control del riesgo. Fresh Forge está diseñado para destacar en mercados volátiles, adaptándose rápidamente a los movimientos de precios. Presenta un enfoque único donde divide cada posición en múltiples órdenes más pequeñas, cada una con niveles de take-profit personalizados, permitiendo una gestión precisa tanto de beneficios como de riesgos.

¿Qué lo Hace Especial?

Sistema de División Personalizable: Controla cómo se dividen las órdenes para una gestión de riesgos personalizada. Cada segmento puede ajustarse para satisfacer diferentes condiciones del mercado.

Controla cómo se dividen las órdenes para una gestión de riesgos personalizada. Cada segmento puede ajustarse para satisfacer diferentes condiciones del mercado. Entradas Basadas en Acción del Precio: Utiliza un análisis avanzado de la acción del precio para identificar puntos de entrada, centrándose en patrones clave y cambios en el sentimiento del mercado.

Utiliza un análisis avanzado de la acción del precio para identificar puntos de entrada, centrándose en patrones clave y cambios en el sentimiento del mercado. Estrategia Adaptativa al Mercado: Ajusta el tamaño de las operaciones y la posición en función de los cambios en el comportamiento del precio, asegurando resultados óptimos en diversas condiciones.

¿Cómo Funciona?

Fresh Forge está diseñado para interpretar señales de acción del precio, incluyendo formaciones de velas y reversales de tendencias. Cuando se activa un trade basado en patrones de acción del precio, el EA divide la orden en partes más pequeñas. Esta técnica permite salidas más suaves a medida que cada porción alcanza su objetivo, capturando el potencial total de los movimientos del mercado mientras reduce el impacto de las reversas repentinas. Es perfecto para traders que buscan precisión a través de una comprensión más profunda del comportamiento del precio.

Resultados Comprobados

Los datos de backtesting muestran un rendimiento constante, con un enfoque en leer el sentimiento del mercado a través de la acción del precio. Los usuarios han encontrado que la función de división de órdenes les permite ajustar la estrategia del EA para alinearse con sus preferencias de riesgo, asegurando un crecimiento constante y control sobre sus resultados comerciales.

Configuración Sencilla

No complicated settings—just load Fresh Forge on your NZDCHF chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like H1 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc



Consejos Importantes: Solo Un Gráfico: Para evitar operaciones superpuestas, asegúrate de que Fresh Forge esté adjunto a un solo gráfico.

Para evitar operaciones superpuestas, asegúrate de que esté adjunto a un solo gráfico. Contactar Soporte: ¿Necesitas ayuda? Obtén orientación sobre cómo optimizar el EA para adaptarse a tu estilo de trading.

No esperes; ¡obtén tu copia antes de que el precio aumente a 990$! Desbloquea el poder de la gestión avanzada de órdenes y toma el control de tu viaje comercial.