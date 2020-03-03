Blue Bird MT5

BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica

BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo.

Visión general

BlueBird EA es un sistema de trading de rejilla adaptable de nueva generación diseñado para mercados dinámicos como el del ORO (XAUUSD). Combina de forma inteligente una MA suavizada especial y un cálculo de banda basado en ATR para crear una estructura de rejilla autoajustable en tiempo real. El sistema sigue la tendencia, capta las correcciones y gestiona la exposición mediante una lógica inteligente de reinversión y recuperación basada en los beneficios.

BlueBird puede operar con cualquier activo volátil, pero está optimizado para el ORO en el marco temporal M30. Está dirigido a operadores experimentados que entienden la dinámica de la red y la cobertura.

Concepto Básico

BlueBird construye dinámicamente bandas de rejilla usando ATR × Multiplicador de Banda y una MA suavizada. El bot abre operaciones de cobertura, escala en tendencias y se adapta a la volatilidad en tiempo real. Cuando se alcanza un límite máximo de posición, las operaciones más antiguas se refinancian automáticamente mediante un sistema inteligente de asunción de pérdidas.

Cada corrección se trata como una oportunidad de recuperación: los beneficios de las operaciones ganadoras se utilizan para cerrar las perdedoras proporcionalmente, manteniendo el impulso de crecimiento de la cuenta.

Lógica de negociación

  • Abre dos operaciones de cobertura (larga/corta) en el primer nivel de la parrilla.
  • Sigue la tendencia: cierra y vuelve a abrir operaciones en la dirección rentable.
  • Las posiciones en dirección opuesta aumentan utilizando el Multiplicador de Lotes para una mejor captura de la corrección.
  • En caso de cambio de tendencia, las operaciones rentables se compensan con las perdedoras mediante el ratio de cierre de beneficios.
  • Cuando se alcanza el límite de posición, Smart Rollover transfiere la operación más antigua a un nuevo nivel, aplicando el Rollover Carry Ratio.
  • El rollover opcional basado en el ATR o en el tiempo permite ajustar de forma inteligente las operaciones antiguas o distantes.

Características principales

  • Parrilla dinámica adaptativa (basada en ATR + MA)
  • Rollover inteligente con arrastre de pérdidas proporcional
  • Modo de cobertura
  • Ajuste automático del ancho de banda en niveles de alto riesgo
  • Totalmente optimizado para XAUUSD (M30)
  • Activación manual o automática del rollover
  • Rejilla visual en tiempo real y representación de MA (opcional)

Visión general de los parámetros de entrada

⚙️ Parámetros de operación

  • Lote deoperación - Tamaño del lote inicial
  • Multiplicador de lote - Ratio de crecimiento de la posición entre los niveles de la parrilla
  • Deslizamiento (en puntos) - Deslizamiento máximo permitido

📊 Ajustes ATR / MA

  • Periodo ATR - Periodo utilizado para el cálculo del ancho de banda
  • Multiplicador debanda - Multiplicador de ATR que define el espaciado entre cuadrículas
  • PeriodoMA - Periodo para MAsmoothing
  • Precio aplicado - Fuente de precio utilizado para MA y ATR

Límites de posición

  • Max Position Increment Count - Número máximo de incrementos de lote (exponente del multiplicador de lote)
  • Tamaño máximo de la posición - Límite total de la posición de cobertura
  • Tamaño mínimo deposición por dirección - Posiciones mínimas permitidas por lado

⚠️ Controles de riesgo de posición

  • Umbral de posición de alto riesgo - Define cuándo se activa la lógica de ampliación de la parrilla
  • Multiplicador de Banda en Nivel de Alto Riesgo - Expande o contrae el rango de la grilla dinámicamente

💸 Ajustes de cierre de beneficios

  • Orden de cierre debeneficios - Define el orden de cierre (primero el más alto / primero el más bajo)
  • Ratio de Cierre de Ganancias - Porción de ganancia utilizada para cerrar operaciones perdedoras
    Nota: Todos los valores similares a porcentajes (por ejemplo, 1.00) representan la escala completa (100%), no 100. Por ejemplo, 0,50 = 50%, 1,00 = 100%.

🔁 Ajustes de rollover

  • Habilitar rollover de posición - Habilita la lógica de rollover adicional.
  • Rollover Carry Ratio - Fracción de pérdida transferida durante el rollover
    (Los valores oscilan entre 0,0 y 1,0 → 1,0 = 100%)
  • Multiplicador ATR de Rollover de Posición - Define el umbral de activación de rollover basado en ATR.
  • Pérdida máxima para activación de rollover - Activación de rollover basada en barra/tiempo.

👁️ Ajustes visuales

  • HabilitarDibujo - Activa la visualización de la cuadrícula y MA
  • HabilitarDibujo MA - Habilita el dibujo de objetos MA
  • HabilitarDibujo de Cuadrícula - Habilita el dibujo de objetos de cuadrícula
  • Recomendación: Desactivar el dibujo durante la optimización para acortar el tiempo de backtest.

Uso recomendado

  • Símbolo: XAUUSD (ORO)
  • Marco temporal: M30
  • Tipo de cuenta: Modo Cobertura
  • Apalancamiento: Mínimo 1:200 (Óptimo 1:500)
  • Sugerencia de depósito: Utilizar margen aislado y retirar beneficios periódicamente

Advertencias y Notas

⚠️ BlueBird EA es un sistema de cobertura adaptable de alto riesgo y alta recompensa. No es adecuado para principiantes. El rendimiento puede variar dependiendo de la ejecución del broker, el spread y la volatilidad del mercado. Evite ejecutarlo durante eventos noticiosos de alto impacto.

Para operaciones a largo plazo, utilice una subcuenta dedicada y retire beneficios periódicamente para mantener la salud del margen.


BlueBird EA - Conjunto óptimo de parámetros (para XAUUSD M30)

¡¡¡!!! Modifique el conjunto de parámetros por defecto con los valores indicados a continuación.

Todas las entradas basadas en porcentajes utilizan valores normalizados (por ejemplo, 1,00 = 100%, 0,35 = 35%).

⚙️ Parámetros comerciales

Parámetro Riesgo Mínimo Normal Agresivo
Lote de operación - Tamaño de lote inicial 0.01 0.02 0.02
Multiplicador del lote - Ratio de crecimiento de la posición entre los niveles de la parrilla 2.0 2.0 3.0
Deslizamiento (en puntos) - Deslizamiento máximo permitido 10 15 20
Depósito recomendado 2,000 4,000 8,000

📊 Ajustes ATR / MA

Parámetro Riesgo mínimo Normal Agresivo
Período ATR - Ventana ATR para el cálculo de la banda 14 14 14
Multiplicador de banda - Multiplicador ATR para distancia de cuadrícula 1.45 1.45 1.45
Periodo MA - Longitud de suavizado MA 40 40 40
Precio aplicado - Fuente de precio para MA y ATR Cierre Cerrar Cerrar

💰 Límites de posición

Parámetro Riesgo mínimo Normal Agresivo
Número máximo de incrementos de posición - Número máximo de incrementos de lote 4 6 5
Tamaño máximo de posición - Total máximo de posiciones de cobertura 8 12 10
Tamaño mínimo de posición por dirección - Posiciones mínimas permitidas por lado 4 6 5

⚠️ Controles de riesgo de posición

Parámetro Riesgo mínimo Normal Agresivo
Alto riesgo Umbral de posición - Recuento de posiciones que activa bandas más anchas 3 5 4
Multiplicador de bandas en el nivel de alto riesgo - Amplía o contrae el rango de la parrilla de forma dinámica 2.5 2.0 2.0

💸 Ajustes de cierre de beneficios

Parámetro Riesgo Mínimo Normal Agresivo
Profit Closure Ratio - Porcentaje de beneficio utilizado para cerrar operaciones perdedoras 1.0 1.0 1.0
Orden de Cierre de Ganancias - Define el orden de cierre (Primero el más alto / Primero el más bajo) Primero más alto Primero más alto Primero más alto

🔁 Ajustes de prórroga

Parámetro Riesgo mínimo Normal Agresivo
Activar rollover de posición: activa la función de rollover adicional. falso falso falso
Rollover Carry Ratio - % de pérdida transferida durante el rollover 1.0 1.0 1.0
Position Rollover ATR Multiplier - Activador de rollover basado en ATR 5 5 5
Pérdida máxima para la activación del rollover - Umbral de rollover basado en tiempo/edad 110 110 110

👁️ Ajustes visuales

Parámetro Riesgo mínimo Normal Agresivo
Habilitar dibujo - Activa la visualización de cuadrículas y MA durante la prueba
Recomendado OFF para optimización, ON para análisis		 verdadero true true
Otros productos de este autor
Trend Fusion Xplorer MT5
Ismail Babaoglu
Indicadores
TrendFusionXplorer consta de tres potentes indicadores de análisis de tendencias -TRP , PMax y OTT- desarrollados por Kivanc Ozbilgic. Cada indicador muestra los niveles de soporte y resistencia de la tendencia basándose en sus propiedades y metodología únicas. TrendFusionXplorer ayuda a determinar los puntos de entrada y salida de los mercados y también se puede utilizar para establecer niveles de stop-loss (SL) y take-profit (TP) en posiciones abiertas. Especificaciones 1. Trend Reversal Pr
