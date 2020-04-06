Weekly Gold Pro

🟨 GoldWeeklyPro EA v1.0 - Precisión en el comercio de oro una vez a la semana

GoldWeeklyPro EA es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro). Diseñado para los operadores que prefieren la calidad sobre la cantidad, opera una vez a la semana , buscando un beneficio del 2-5% por semana .

semana, buscando un beneficio del 2-5% por operación con una estricta gestión del riesgo y una validación profesional de las señales.





✅ ¿Por qué elegir GoldWeeklyPro?

📊 Rendimiento estable : +30,8% de ganancia neta en 2024 con sólo 20 operaciones (90% de tasa de ganancias).

🔍 Acción del precio primero : Detecta fuertes patrones de reversión alcista como Engulfing y Hammer .

🧠 Filtrado inteligente : Evita las operaciones durante las noticias de alto impacto (opcional)

🔄 Estrategia a prueba de fallos : Si no hay una acción fuerte del precio, retrocede a un cruce de medias móviles

🛡️ Control de riesgo integrado : Riesgo por operación, salida basada en el tiempo (máximo 48 horas) y stop loss basado en ATR.

⛔ S in Martingala, Sin Rejilla, Sin Cobertura





🧠 Lógica de la estrategia

Entrada principal : Precio por encima de la SMA de 200 días RSI dentro de la zona neutral (30-70) Patrón alcista fuerte (envolvente o martillo).

Entrada Fallback (opcional): MA rápida cruza MA lenta

🧨 Control de riesgo : % de riesgo ajustable por operación (por defecto: 2%) Tiempo de salida : Las posiciones se cierran automáticamente después de 48 horas SL/TP basado en ATR o pip fijo

🧾 F iltro de Noticias: Evita entradas antes de eventos de alto impacto (opcional)





📈 Backtest Highlights (2024, XAUUSD, apalancamiento 1:100)

💰 Depósito inicial : $1,000

📈 Beneficio neto total : $308.22

Tasa de ganancias : 90%

📉 Reducción máxima : 27.51%

⚖️ Factor de ganancia : 1.68

Ratio de Sharpe : 5.70

⚙️ Total Operaciones : 20

🕒 Duración de la operación : Máximo 48 horas

🔐 Calidad del historial: 99

⚙️ Parámetros de entrada

Parámetro Descripción PorcentajeRiesgo Riesgo por operación (1-5%) MaxTradeDuration Tiempo máximo que la operación permanece abierta UseNewsFilter Evitar operaciones durante noticias de alto impacto EnableFallback Habilita el sistema MA fallback ATR_Period & SL_Multiplier Ajuste de stop loss basado en ATR FastMA , SlowMA Períodos de cruce de MA Fallback Periodo_RSI Para el filtro de estrategia principal TakeProfitPips / StopLossPips TP/SL fijo opcional en pips





📌 Recomendaciones

✅ Ejecutar sólo en XAUUSD (Oro) en H1 o H4

📅 Que el comercio sólo una vez por semana

🧪 Backtest en 1:500 o apalancamiento realista

🔒 VPS recomendado para operar 24/5





🛒 Comience hoy mismo

Este es el EA ideal para los traders que quieren operar Oro en serio, sin riesgos de alta frecuencia. Tanto si gestiona una cuenta pequeña como si está escalando, el EA GoldWeeklyPro le ofrece precisión, consistencia y tranquilidad.



