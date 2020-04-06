Weekly Gold Pro

🟨 GoldWeeklyPro EA v1.0 - Precisión en el comercio de oro una vez a la semana

GoldWeeklyPro EA es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro). Diseñado para los operadores que prefieren la calidad sobre la cantidad, opera una vez a la semana , buscando un beneficio del 2-5% por semana .

semana, buscando un beneficio del 2-5% por operación con una estricta gestión del riesgo y una validación profesional de las señales.


✅ ¿Por qué elegir GoldWeeklyPro?

  • 📊 Rendimiento estable: +30,8% de ganancia neta en 2024 con sólo 20 operaciones (90% de tasa de ganancias).

  • 🔍 Acción del precio primero: Detecta fuertes patrones de reversión alcista como Engulfing y Hammer.

  • 🧠 Filtrado inteligente: Evita las operaciones durante las noticias de alto impacto (opcional)

  • 🔄 Estrategia a prueba de fallos: Si no hay una acción fuerte del precio, retrocede a un cruce de medias móviles

  • 🛡️ Control de riesgo integrado: Riesgo por operación, salida basada en el tiempo (máximo 48 horas) y stop loss basado en ATR.

  • ⛔ S in Martingala, Sin Rejilla, Sin Cobertura


🧠 Lógica de la estrategia

  • Entrada principal:

    • Precio por encima de la SMA de 200 días

    • RSI dentro de la zona neutral (30-70)

    • Patrón alcista fuerte (envolvente o martillo).

  • Entrada Fallback (opcional):

    • MA rápida cruza MA lenta

  • 🧨 Control de riesgo:

    • % de riesgo ajustable por operación (por defecto: 2%)

    • Tiempo de salida: Las posiciones se cierran automáticamente después de 48 horas

    • SL/TP basado en ATR o pip fijo

  • 🧾 F iltro de Noticias: Evita entradas antes de eventos de alto impacto (opcional)


📈 Backtest Highlights (2024, XAUUSD, apalancamiento 1:100)

  • 💰 Depósito inicial: $1,000

  • 📈 Beneficio neto total: $308.22

  • Tasa de ganancias: 90%

  • 📉 Reducción máxima: 27.51%

  • ⚖️ Factor de ganancia: 1.68

  • Ratio de Sharpe: 5.70

  • ⚙️ Total Operaciones: 20

  • 🕒 Duración de la operación: Máximo 48 horas

  • 🔐 Calidad del historial: 99

⚙️ Parámetros de entrada

Parámetro Descripción
PorcentajeRiesgo Riesgo por operación (1-5%)
MaxTradeDuration Tiempo máximo que la operación permanece abierta
UseNewsFilter Evitar operaciones durante noticias de alto impacto
EnableFallback Habilita el sistema MA fallback
ATR_Period & SL_Multiplier Ajuste de stop loss basado en ATR
FastMA , SlowMA Períodos de cruce de MA Fallback
Periodo_RSI Para el filtro de estrategia principal
TakeProfitPips / StopLossPips TP/SL fijo opcional en pips


📌 Recomendaciones

  • ✅ Ejecutar sólo en XAUUSD (Oro) en H1 o H4

  • 📅 Que el comercio sólo una vez por semana

  • 🧪 Backtest en 1:500 o apalancamiento realista

  • 🔒 VPS recomendado para operar 24/5


    🛒 Comience hoy mismo

    Este es el EA ideal para los traders que quieren operar Oro en serio, sin riesgos de alta frecuencia. Tanto si gestiona una cuenta pequeña como si está escalando, el EA GoldWeeklyPro le ofrece precisión, consistencia y tranquilidad.


    Productos recomendados
    MadoCryptoXPro
    Mohamad Taha
    Asesores Expertos
    Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    Asesores Expertos
    Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Asesores Expertos
    SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
    Gold Crazy EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Asesores Expertos
    Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    Asesores Expertos
    El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
    Force Trade X MT5
    Yu Xin Pu
    Asesores Expertos
    Force Trade X MT5 es un EA basado en Force Index. Los parámetros de Force Index como Period, BuyShift, BuyValue, SellShift y SellValue se pueden ajustar. Force Trade X MT5 aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad gracias a Force Trade X MT5. Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
    Goldpapi
    Gun Gun Gunawan
    Asesores Expertos
    GoldPapi Trend Trailing Stop Daily es un Asesor Experto premium diseñado específicamente para el trading en XAUUSD (Oro) con una robusta arquitectura de seguimiento de tendencia, mecanismos adaptativos de gestión de riesgo y un sistema de Trailing Stop diario excepcionalmente preciso. Diseñado con lógica de nivel institucional, protección dinámica de nivel de stop y comprobación inteligente de márgenes, este AE garantiza la máxima compatibilidad y estabilidad con los principales brokers. Este EA
    Exclusive black Pro Max MT5
    Natalyia Nikitina
    Asesores Expertos
    Exclusive Black Pro Max MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Black Pro Max MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos avanzados de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fine
    Rainbow EA MT5
    Jamal El Alama
    Asesores Expertos
    Descripción : Rainbow EA MT5 es un simple asesor experto basado en Rainbow MT5 indicador que se basa en la media móvil con el período 34. El indicador se incorpora en la EA, por lo tanto, no es necesario para la EA para operar, pero si lo desea, puede descargarlo desde mi página de producto . La configuración del Asesor Experto es la siguiente : Adecuado para plazos de hasta H1 Los parámetros a continuación se pueden establecer de acuerdo a sus reglas de negociación. StopLoss ( Stop Loss en pip
    Exp TickSniper PRO FULL
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (58)
    Asesores Expertos
    Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
    Expert Smart Trend
    Ruslan Pishun
    3 (6)
    Asesores Expertos
    El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
    Fabio Rodrigues
    Asesores Expertos
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
    VR Black Box MT5
    Vladimir Pastushak
    1 (1)
    Asesores Expertos
    El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
    Renko Logic
    Ahmed Mohammed Bakr Bakr
    Asesores Expertos
    MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Guía del usuario Visión general Este Asesor Experto implementa un completo sistema de trading basado en Renko con cálculo personalizado de ladrillos, presentación visual y lógica de trading automatizada. -El EA sólo para Alquiler ilimitado Versión próximamente. Características 1. Motor Renko Cálculo Renko personalizado : Construido desde cero, sin necesidad de gráficos offline Sin repintado : Utiliza sólo ladrillos Renko cerrados Tamaño de ladrillo configurab
    Owl Smart Levels MT5
    Sergey Ermolov
    4.03 (32)
    Indicadores
    Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
    Kemet Pro Gold Scaping
    Ibrahim Murad Ibrahim Awad
    5 (9)
    Asesores Expertos
    KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
    FREE
    Trendline Trade Panel MT5
    Sugianto
    Asesores Expertos
    El Trendline Trade Panel fue creado para facilitar el entrenamiento de las habilidades de trading en forex en backtester y al mismo tiempo facilitar el trading en vivo utilizando líneas de tendencia con sólo pulsar un botón. Este ea es perfecto para principiantes que quieren aprender a operar manualmente porque todas sus características están equipadas con herramientas básicas para operar en forex. Otros usos del Trendline Trade Panel: + Se puede utilizar para realizar recuperaciones de posicio
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Asesores Expertos
    | Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Asesores Expertos
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    MonteCarlo Simulation
    Omega J Msigwa
    Indicadores
    Acerca del Indicador Este indicador se basa en simulaciones de Monte Carlo sobre los precios de cierre de un instrumento financiero. Por definición, Monte Carlo es una técnica estadística utilizada para modelar la probabilidad de diferentes resultados en un proceso que implica números aleatorios basados en resultados observados previamente. ¿Cómo Funciona? Este indicador genera múltiples escenarios de precios para un valor, modelando cambios de precios aleatorios a lo largo del tiempo basados e
    History Pattern Search mt5
    Yevhenii Levchenko
    Indicadores
    El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
    Fractal Trend Master
    Marcus Vinicius
    Asesores Expertos
    El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
    Neon Trade EA MT5
    Evgeniy Ilin
    Asesores Expertos
    Neon Trade: una solución comercial de vanguardia que te abre las puertas a la libertad financiera y al más alto nivel del trading Busqué crear una solución comercial única capaz de satisfacer las necesidades de cualquier trader, independientemente de sus objetivos o tareas. La idea central fue combinar el aprendizaje automático con técnicas avanzadas de trading, de modo que se maximice el potencial de su uso conjunto. El sistema es adecuado tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 mese
    MMM Japanese Candles
    Andre Tavares
    Asesores Expertos
    La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
    Fundamental Robot MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Asesores Expertos
    El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
    ThanosAlgotrade
    Irina Manikeeva
    1 (1)
    Asesores Expertos
    ThanosAlgotrade es un asesor de trading automático para obtener beneficios estables durante un largo periodo de tiempo. No requiere intervención manual. Diseñado para trabajar en el terminal MT5 en cuentas de tipo "cobertura". El Asesor necesita ser instalado en el gráfico del par de divisas EURUSD en el marco de tiempo M1 y habilitar el trading automático. El seguimiento del trabajo del asesor se puede ver aquí
    Exclusive Imperium MT5
    Natalyia Nikitina
    Asesores Expertos
    Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fines demos
    Ultra KZM
    Nattapat Jiaranaikarn
    Asesores Expertos
    Ultra KZM es un Asesor Experto que utiliza la operación comercial única. Su estrategia se basa en la combinación de la red y el sistema de correlación que es el nuevo método que he inventado y desarrollado durante mucho tiempo. Usted puede ver la señal en vivo de estos enlaces : (borrar espacio) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Tenga en cuenta que este EA debe ejecutarse en ECN cue
    Little Swinger by RT
    Abdul Wahab
    Asesores Expertos
    Little Swinger (La mejor opción para los amantes de los ingresos pasivos) Desarrollado por RobotechTrading características principales: Libertad financiera Los resultados de las pruebas retrospectivas coincidirán con los resultados reales de las operaciones en vivo TP y SL adecuados Riesgo controlado Ajustes altamente optimizados Funcionando en nuestras cuentas reales Poco Riesgo, Poco Drawdown, Poco Estrés, Poco PERO ingresos estables, sólo configurar y olvidar. Estrategia: No se basa en ind
    Aequitas Arbitrage AI
    Filippo Morleo
    Asesores Expertos
    Aequitas AI - Arbitraje Triangular Institucional Arbitraje optimizado con ticks reales: Diseñado para sobrevivir y obtener beneficios donde los EA teóricos fracasan. Promoción de lanzamiento OFERTA LIMITADA: El precio actual es válido SÓLO para las 5 primeras licencias. Una vez vendidas las 5 primeras copias, el precio aumentará. Posteriormente, el precio seguirá subiendo después de cada 10 ventas. Asegúrese su licencia ahora antes del ajuste de precios. IMPORTANTE: GUÍA DE BACKTESTING Y ANÁL
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (381)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (23)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.68 (41)
    Asesores Expertos
    AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    4.89 (18)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (90)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (16)
    Asesores Expertos
    X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 179 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (85)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (9)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    4.15 (27)
    Asesores Expertos
    P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.5 (12)
    Asesores Expertos
    Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    3.5 (6)
    Asesores Expertos
    ¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Asesores Expertos
    señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ***El precio de lanzamiento termina el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.56 (25)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.69 (29)
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.69 (52)
    Asesores Expertos
    Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
    The Techno Deity EA MT5
    Solomon Din
    Asesores Expertos
    The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    Otros productos de este autor
    Handy Renko Chart
    Handy Ban
    Utilidades
    Este indicador crea un símbolo personalizado basado en Renko en MetaTrader 5. Los gráficos Renko se construyen utilizando sólo el movimiento del precio, no el tiempo, lo que los hace útiles para analizar tendencias y filtrar el ruido. Características Tamaño de ladrillo personalizable en puntos. Opción de calcular el tamaño del ladrillo usando ATR (adaptativo). Posibilidad de mostrar u ocultar las mechas. Crea y actualiza un símbolo de gráfico Renko personalizado. Abre automáticamente la ventana
    FREE
    Gold Spot Pending Buy Only
    Handy Ban
    Asesores Expertos
    EA diseñado para generar órdenes pendientes basadas en la tendencia y el valor de take profit designado. Este EA diseñado exclusivamente para trabajar mejor en GOLD SPOT M5 especialmente durante la tendencia alcista. El usuario puede decidir libremente cerrar la posición abierta desde este EA o esperar hasta que se alcance el take profit. No es necesario establecer ningún parámetro, ya que se establece desde el propio EA. Este EA no utiliza Stop Loss debido a la estrategia aplicada. Por favor, h
    FREE
    Supertrend Line for MT5
    Handy Ban
    Indicadores
    Indicador SuperTrend para MetaTrader 5 El indicador SuperTrend es una herramienta clásica de seguimiento de tendencias diseñada para ayudar a los operadores a identificar la dirección actual del mercado con claridad y precisión. Basado en el Average True Range (ATR), se adapta dinámicamente a la volatilidad de los precios para delinear posibles niveles de soporte o resistencia en los mercados tendenciales. Características principales Visualización de tendencias Muestra líneas de tendencia codi
    FREE
    Resilient Multi Pairs
    Handy Ban
    Asesores Expertos
    Este Asesor Experto es una combinación de Promedio y Martingala. 1. Tendencia : para definir en qué posición debe operar el EA - LARGA CORTA ( EA abrirá tanto COMPRA como VENTA ) - LONG ONLY ( EA sólo abrirá COMPRA ) - SHORT ONLY ( EA sólo abrirá VENTA ) 2. Distancia entre cada posición - Valor en puntos de cada posición 100 : - Si se alcanzan 100 puntos entre la última posición y el precio actual, EA abrirá una nueva posición. - EA establecerá un volumen más alto para esta nueva Posición - Nue
    FREE
    Order Generate Tools
    Handy Ban
    5 (1)
    Utilidades
    Esta es una herramienta creada para scalping. Puede generar órdenes pendientes con 4 entradas: 1. Volumen : Lote para las órdenes pendientes 2. Distancia : Distancia dentro de las Órdenes en Puntos 3. Total Órdenes : Total de órdenes generadas 4. Take Profit : TP para las Órdenes generadas en Puntos 5. 5. Stop Loss: SL para las órdenes generadas en puntos. También tiene otras herramientas que pueden monitorear la flotación y cerrar con ganancias definidas usando la entrada Cerrado con Ganancias.
    FREE
    Supertrend Gold MT5
    Handy Ban
    Asesores Expertos
    SuperTrend Gold MT5 V3.1 - EA Oro al contado basado en el indicador SuperTrend El Supertrend Gold EA MT 5 es la versión de trading automatizado de nuestro popular indicador Supertrend Line para MT5 . Sigue la misma lógica de tendencia probada, pero con la ventaja añadida de una ejecución y gestión de operaciones totalmente automáticas. El EA entra en operaciones basándose en los cambios de señal de SuperTrend y las cierra cuando se alcanza un Take Profit definido por el usuario o cuando aparece
    FREE
    Gold Matrix Pending Pro
    Handy Ban
    Asesores Expertos
    Gold Matrix Pending Pro v1.1 - EA avanzado de órdenes pendientes XAUUSD. Inteligente. Preciso. Rentable. Gold Matrix Pending Pro v1.1 es un Asesor Experto potente e inteligente para XAUUSD (Oro) , diseñado para operar utilizando una lógica inteligente de órdenes pendientes con gestión de beneficios flotantes incorporada y estrategia de martingala controlada . El EA se centra en la seguridad, la consistencia y la automatización , por lo que es ideal tanto para principiantes como para trade
    FREE
    Gold Spot Pending Buy Advance
    Handy Ban
    Asesores Expertos
    Oro Spot Pendiente Comprar Avance V 3.0 Trading pendiente de precisión impulsado por lógica de tendencia, cruces de EMA y control inteligente de pérdidas flotantes Resumen de la estrategia Gold Spot Pending Buy Advance es un potente Asesor Experto de baja frecuencia adaptado para XAUUSD (Oro) que combina señales de cruces EMA , análisis de pérdidas flotantes y sistemas inteligentes de órdenes pendientes . Está optimizado para capturar fuertes movimientos de precios en línea con la tendenc
    FREE
    One Trade Gold pro
    Handy Ban
    Asesores Expertos
    OneTradeGoldPro EA - Trading de Oro de Alta Precisión con Disciplina Semanal OneTradeGoldPro es un Asesor Experto de grado profesional para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo diario , diseñado para operar sólo una vez por semana basado en una lógica fuerte, basada en reglas. Optimizado para la estabilidad, la simplicidad , este EA ofrece un fuerte rendimiento utilizando RSI y fallback MA estrategia de ruptura - evitando overtrading, martingala, o tácticas de cuadrícula. 2024 Resultados d
    FREE
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario