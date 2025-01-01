文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathSignif 

MathSignif

四舍五入一个值到尾数指定的小数位。

处理真实值的版本：

double  MathSignif(
   const double   x,         // 值
   const int      digits     // 小数位数
   )

返回值

四舍五入值。

处理真实值数组和单独数组输出结果的版本：

bool  MathSignif(
   const double&  array[],   // 数值数组
   int            digits,    // 小数位数
   double         result[]   // 结果数组
   )

返回值

如果成功返回true，否则返回false。

处理真实值数组和原数组输出结果的版本：

bool  MathSignif(
   double&        array[],   // 数值数组
   int            digits     // 小数位数
   )

返回值

如果成功返回true，否则返回false。

参数

x

[in] 四舍五入的真实值。

digits

[in] 小数位数。

array[]

[in] 真实值数组。 

array[]

[out] 输出值数组。

result[]

[out] 输出值数组。 