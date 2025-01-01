DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathSignif 

MathSignif

Arrotonda un valore per il numero specificato di cifre nella mantissa.

Versione per lavorare con un valore reale:

double  MathSignif(
   const double   x,         // valore
   const int      digits     // numero di posizioni decimali
  );

Valore di ritorno

Il valore arrotondato.

Versione per lavorare con un array di valori reali e con l'output dei risultati in un array separato:

bool  MathSignif(
   const double&  array[],   // array di valori
   int            digits,    // numero di posizioni decimali
   double         result[]   // array dei risultati
  );

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

Versione per lavorare con un array di valori reali e con l'output dei risultati all'array originale:

bool  MathSignif(
   double&        array[],   // array di valori
   int            digits     // numero di posizioni decimali
  );

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

Parametri

x

[in] il valore reale da arrotondare.

digits

[in] Numero di cifre decimali.

array[]

[in] Array di valori reali. 

array[]

[out] Array di valori di uscita.

result[]

[out] Array di valori di uscita. 