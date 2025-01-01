ドキュメントセクション
MathSignif

値を指定された仮数の桁数を持つ値に丸めます。

実数値を扱うためのバージョン：

double  MathSignif(
  const double  x,        // 値
  const int      digits     // 小数点以下桁数
  )

戻り値

丸められた値

実数配列を扱って別配列に結果を出力するバージョン：

bool  MathSignif(
  const double&  array[]// 値の配列
  int            digits,    // 小数点以下桁数
  double        result[]   // 結果の配列
  )

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。

実数配列を扱って元の配列に結果を出力するバージョン：

bool  MathSignif(
  double&        array[]// 値の配列
  int            digits     // 小数点以下桁数
  )

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。

パラメータ

x

[in] 丸められる実数

digits

[in] 小数点以下の桁数

array[]

[in] 実数配列 

array[]

[out] 出力値の配列

result[]

[out] 出力値の配列 