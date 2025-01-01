ДокументацияРазделы
MathSignif

Округляет значение до указанного количества знаков в мантиссе.

Версия для работы с вещественным значением:

double  MathSignif(
   const double   x,         // значение
   const int      digits     // количество знаков
   )

Возвращаемое значение

Округленное значение.

Версия для работы с массивом вещественных значений с записью результатов в отдельный массив:

bool  MathSignif(
   const double&  array[],   // массив значений
   int            digits,    // количество знаков
   double         result[]   // массив результатов
   )

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Версия для работы с массивом вещественных значений с записью результатов в исходный массив:

bool  MathSignif(
   double&        array[],   // массив значений
   int            digits     // количество знаков
   )

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Параметры

x

[in] Вещественное значение для округления.

digits

[in] Количество знаков.

array[]

[in] Массив вещественных значений. 

array[]

[out] Массив выходных значений.

result[]

[out] Массив выходных значений. 