Bir değeri, belirtilen ondalık basamak sayısına yuvarlar.

Reel değerler için kullanılan versiyon:

double  MathSignif(
   const double   x,         // value
   const int      digits     // ondalık basamak sayısı
  )

Dönüş Değeri

Yuvarlanmış değer.

Reel değerlerle çalışan ve sonuçları yeni bir diziye yazan versiyon.

bool  MathSignif(
   const double&  array[],   // değerler dizisi
   int            digits,    // ondalık basamak sayısı
   double         result[]   // sonuçlar dizisi
  )

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.

Reel değerlerle çalışan ve sonuçları orjinal dizinin üstüne yazan versiyon.

bool  MathSignif(
   double&        array[],   // değerler dizisi
   int            digits     // ondalık basamak sayısı
  )

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.

Parametreler

x

[in] Yuvarlanacak reel değer.

digits

[in] Ondalık basamak sayısı.

array[]

[in] Reel değerler dizisi. 

array[]

[out] Sonuç değerlerinin dizisi.

result[]

[out] Sonuç değerlerinin dizisi. 