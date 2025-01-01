DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikHilfsfunktionenMathSignif 

MathSignif

Rundet den Wert auf die angegebene Anzahl der Kommastellen in der Mantisse ab.

Version für das Arbeiten mit reellem Wert:

double  MathSignif(
   const double   x,         // Wert
   const int      digits     // Anzahl der Kommastellen
   )

Rückgabewert

Abgerundeter Wert.

Version für das Arbeiten mit dem Array reeller Werte mit der Ausgabe der Ergebnisse in ein separates Array:

bool  MathSignif(
   const double&  array[],   // Array der Werte
   int            digits,    // Anzahl der Stellen
   double         result[]   // Array der Ergebnisse
   )

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.

Version für das Arbeiten mit dem Array reeller Werte mit der Ausgabe der Ergebnisse in das Quell-Array:

bool  MathSignif(
   double&        array[],   // Array der Werte
   int            digits     // Anzahl der Kommastellen
   )

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.

Parameter

x

[in] Reeller Wert für das Abrunden.

digits

[in] Anzahl der Stellen.

array[]

[in] Array reeller Werte. 

array[]

[out] Array der Ausgabewerte.

result[]

[out] Array der Ausgabewerte. 