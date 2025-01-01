MathSample

Génère un échantillon aléatoire à partir des éléments du tableau.

Version pour travailler avec un tableau de valeurs réelles :

bool MathSample(

const double& array[],

const int count,

double& result[]

)

Version pour travailler avec un tableau de valeurs entières :

bool MathSample(

const int& array[],

const int count,

int& result[]

)

Version pour travailler avec un tableau de valeurs réelles. Il est possible d'obtenir un échantillon avec remplacement :

bool MathSample(

const double& array[],

const int count,

const bool replace,

double& result[],

)

Version pour travailler avec un tableau de valeurs entières. Il est possible d'obtenir un échantillon avec remplacement :

bool MathSample(

const int& array[],

const int count,

const bool replace,

int& result[]

)

Version pour travailler avec un tableau de valeurs réelles, pour lesquelles les probabilités d'échantillonnage sont définies.

bool MathSample(

const double& array[],

double& probabilities[],

const int count,

double& result[]

)

Version pour travailler avec un tableau de valeurs entières, pour lesquelles les probabilités d'échantillonnage sont définies.

bool MathSample(

const int& array[],

double& probabilities[],

const int count,

int& result[]

)

Version pour travailler avec un tableau de valeurs réelles, pour lesquelles les probabilités d'échantillonnage sont définies. Il est possible d'obtenir un échantillon avec remplacement :

bool MathSample(

const double& array[],

double& probabilities[],

const int count,

const bool replace,

double& result[]

)

Version pour travailler avec un tableau de valeurs entières, pour lesquelles les probabilités d'échantillonnage sont définies. Il est possible d'obtenir un échantillon avec remplacement :

bool MathSample(

const int& array[],

double& probabilities[],

const int count,

const bool replace,

int& result[]

)

Paramètres

array[]

[in] Tableau de valeurs entières.

probabilities[]

[in] Tableau de probabilités pour l'échantillonnage des éléments.

count

[in] Le nombre d'éléments.

replace

[in] Paramètre permettant d'échantillonner avec remplacement.

result[]

[out] Tableau pour retourner les résultats.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.

Note

L'argument replace=true permet d'effectuer un échantillonnage aléatoire des éléments avec remplacement avec la séquence d'origine.