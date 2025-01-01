DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesSous-fonctionsMathSample 

MathSample

Génère un échantillon aléatoire à partir des éléments du tableau.      

Version pour travailler avec un tableau de valeurs réelles :                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // tableau des valeurs
   const int      count,             // compte
   double&        result[]           // tableau des résultats
  )

Version pour travailler avec un tableau de valeurs entières :                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // tableau des valeurs
   const int      count,             // compte
   int&           result[]           // tableau des résultats
  )

Version pour travailler avec un tableau de valeurs réelles. Il est possible d'obtenir un échantillon avec remplacement :                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // tableau des valeurs
   const int      count,             // compte
   const bool     replace,           // flag
   double&        result[],          // tableau des résultats
  )

Version pour travailler avec un tableau de valeurs entières. Il est possible d'obtenir un échantillon avec remplacement :                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // tableau des valeurs
   const int      count,             // compte
   const bool     replace,           // flag
   int&           result[]           // tableau des résultats
  )

Version pour travailler avec un tableau de valeurs réelles, pour lesquelles les probabilités d'échantillonnage sont définies.                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // tableau des valeurs
   double&        probabilities[],   // tableau des probabilités
   const int      count,             // compte
   double&        result[]           // tableau des résultats
  )

Version pour travailler avec un tableau de valeurs entières, pour lesquelles les probabilités d'échantillonnage sont définies.                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // tableau des valeurs
   double&        probabilities[],   // tableau des probabilités<
   const int      count,             // compte
   int&           result[]           // tableau des résultats
  )

Version pour travailler avec un tableau de valeurs réelles, pour lesquelles les probabilités d'échantillonnage sont définies. Il est possible d'obtenir un échantillon avec remplacement :

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // tableau des valeurs
   double&        probabilities[],   // tableau des probabilités
   const int      count,             // compte
   const bool     replace,           // flag
   double&        result[]           // tableau des résultats
  )

Version pour travailler avec un tableau de valeurs entières, pour lesquelles les probabilités d'échantillonnage sont définies. Il est possible d'obtenir un échantillon avec remplacement :

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // tableau des valeurs
   double&        probabilities[],   // tableau de probabilités
   const int      count,             // compte
   const bool     replace,           // flag
   int&           result[]           // tableau des résultats
  )

Paramètres

array[]

[in] Tableau de valeurs entières. 

probabilities[]

[in] Tableau de probabilités pour l'échantillonnage des éléments.

count

[in] Le nombre d'éléments. 

replace

[in]  Paramètre permettant d'échantillonner avec remplacement.

result[]

[out] Tableau pour retourner les résultats.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.

Note

L'argument replace=true permet d'effectuer un échantillonnage aléatoire des éléments avec remplacement avec la séquence d'origine.