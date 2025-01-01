- MathRandomNonZero
MathSample
Génère un échantillon aléatoire à partir des éléments du tableau.
Version pour travailler avec un tableau de valeurs réelles :
|
bool MathSample(
Version pour travailler avec un tableau de valeurs entières :
|
bool MathSample(
Version pour travailler avec un tableau de valeurs réelles. Il est possible d'obtenir un échantillon avec remplacement :
|
bool MathSample(
Version pour travailler avec un tableau de valeurs entières. Il est possible d'obtenir un échantillon avec remplacement :
|
bool MathSample(
Version pour travailler avec un tableau de valeurs réelles, pour lesquelles les probabilités d'échantillonnage sont définies.
|
bool MathSample(
Version pour travailler avec un tableau de valeurs entières, pour lesquelles les probabilités d'échantillonnage sont définies.
|
bool MathSample(
Version pour travailler avec un tableau de valeurs réelles, pour lesquelles les probabilités d'échantillonnage sont définies. Il est possible d'obtenir un échantillon avec remplacement :
|
bool MathSample(
Version pour travailler avec un tableau de valeurs entières, pour lesquelles les probabilités d'échantillonnage sont définies. Il est possible d'obtenir un échantillon avec remplacement :
|
bool MathSample(
Paramètres
array[]
[in] Tableau de valeurs entières.
probabilities[]
[in] Tableau de probabilités pour l'échantillonnage des éléments.
count
[in] Le nombre d'éléments.
replace
[in] Paramètre permettant d'échantillonner avec remplacement.
result[]
[out] Tableau pour retourner les résultats.
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, sinon false.
Note
L'argument replace=true permet d'effectuer un échantillonnage aléatoire des éléments avec remplacement avec la séquence d'origine.