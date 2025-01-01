ДокументацияРазделы
Производит случайную выборку элементов массива.      

Версия для работы с массивом вещественных значений:                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // массив значений
   const int      count,             // количество
   double&        result[]           // массив результатов
   )

Версия для работы с массивом целочисленных значений:                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // массив значений
   const int      count,             // количество
   int&           result[]           // массив результатов
   )

Версия для работы с массивом вещественных значений. Присутствует возможность получить выборку с возвратом:                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // массив значений
   const int      count,             // количество
   const bool     replace,           // флаг
   double&        result[],          // массив результатов
   )

Версия для работы с массивом целочисленных значений. Присутствует возможность получить выборку с возвратом:                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // массив значений
   const int      count,             // количество
   const bool     replace,           // флаг
   int&           result[]           // массив результатов
   )

Версия для работы с массивом вещественных значений, для которых определены вероятности попадания в выборку.                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // массив значений
   double&        probabilities[],   // массив вероятностей
   const int      count,             // количество
   double&        result[]           // массив результатов
   )

Версия для работы с массивом целочисленных значений, для которых определены вероятности попадания в выборку.                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // массив значений
   double&        probabilities[],   // массив вероятностей
   const int      count,             // количество
   int&           result[]           // массив результатов
   )

Версия для работы с массивом вещественных значений, для которых определены вероятности попадания в выборку. Есть возможность получения выборки с возвратом:

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // массив значений
   double&        probabilities[],   // массив вероятностей
   const int      count,             // количество
   const bool     replace,           // флаг
   double&        result[]           // массив результатов
   )

Версия для работы с массивом целочисленных значений, для которых определены вероятности попадания в выборку. Есть возможность получения выборки с возвратом:

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // массив значений
   double&        probabilities[],   // массив вероятностей
   const int      count,             // количество
   const bool     replace,           // флаг
   int&           result[]           // массив результатов
   )

Параметры

array[]

[in] Массив целочисленных значений. 

probabilities[]

[in] Массив вероятностей, с которыми производится выборка элементов.

count

[in] Количество элементов. 

replace

[in]  Параметр, позволяющий осуществлять отбор с возвратом.

result[]

[out] Массив для записи результатов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Аргумент replace=true позволяет осуществлять случайный отбор элементов с их возвратом в исходную совокупность.