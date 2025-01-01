DocumentazioneSezioni
MathSample

Genera un campione casuale dagli elementi dell'array.      

Versione per lavorare con una serie di valori reali:                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // array di valori
   const int      count,             // conteggio
   double&        result[]           // array dei risultati
  );

Versione per lavorare con un array di valori interi:                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // array di valori
   const int      count,             // conteggio
   int&           result[]           // array dei risultati
  );

Versione per lavorare con un array di valori reali. È possibile avere un campione con sostituzione:                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // array di valori
   const int      count,             // conteggio
   const bool     replace,           // flag
   double&        result[],          // array dei risultati
  );

Versione per lavorare con un'array di valori integer. È possibile avere un campione con sostituzione:                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // array di valori
   const int      count,             // conteggio
   const bool     replace,           // flag
   int&           result[]           // array dei risultati
  );

Versione per lavorare con un array di valori reali, per il quale sono definite le probabilità di campionamento.                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // array di valori
   double&        probabilities[],   // array di probabilità
   const int      count,             // conteggio
   double&        result[]           // array dei risultati
  );

Versione per lavorare con un array di valori integer, per il quale sono definite le probabilità di campionamento.                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // array di valori
   double&        probabilities[],   // array di probabilità
   const int      count,             // conteggio
   int&           result[]           // array di risultati
  );

Versione per lavorare con un array di valori reali, per il quale sono definite le probabilità di campionamento. È possibile avere un campione con sostituzione:

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // array di valori
   double&        probabilities[],   // array di probabilità
   const int      count,             // conteggio
   const bool     replace,           // flag
   double&        result[]           // array dei risultati
  );

Versione per lavorare con un array di valori integer, per il quale sono definite le probabilità di campionamento. È possibile avere un campione con sostituzione:

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // array di valori
   double&        probabilities[],   // array di probabilità
   const int      count,             // conteggio
   const bool     replace,           // flag
   int&           result[]           // array di risultati
  );

Parametri

array[]

[in] Array di valori integer. 

probabilities[]

[in] Array delle probabilità per il campionamento degli elementi.

count

[in] Il numero degli elementi. 

replace

[in] Parametro che consente il campionamento con sostituzione.

result[]

[out] Array per dare in output i risultati.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

Nota

L'argomento replace=true consente di eseguire il campionamento casuale degli elementi con sostituzione di nuovo alla sequenza originale.