MathSample

Gera uma amostragem aleatória de elementos da matriz.

Versão para trabalhar com uma matriz de valores reais:

bool MathSample(

const double& array[],

const int count,

double& result[]

)

Versão para trabalhar com uma matriz de valores inteiros:

bool MathSample(

const int& array[],

const int count,

int& result[]

)

Versão para trabalhar com uma matriz de valores reais. É possível obter uma amostragem de retorno:

bool MathSample(

const double& array[],

const int count,

const bool replace,

double& result[],

)

Versão para trabalhar com uma matriz de valores inteiros. É possível obter uma amostragem de retorno:

bool MathSample(

const int& array[],

const int count,

const bool replace,

int& result[]

)

Versão para trabalhar com uma matriz de valores reais para os quais são definidas as probabilidades na amostragem.

bool MathSample(

const double& array[],

double& probabilities[],

const int count,

double& result[]

)

Versão para trabalhar com uma matriz de valores inteiros para os quais são definidas as probabilidades na amostragem.

bool MathSample(

const int& array[],

double& probabilities[],

const int count,

int& result[]

)

Versão para trabalhar com uma matriz de valores reais para os quais são definidas as probabilidades na amostragem. É possível obter uma amostragem de retorno:

bool MathSample(

const double& array[],

double& probabilities[],

const int count,

const bool replace,

double& result[]

)

Versão para trabalhar com uma matriz de valores inteiros para os quais são definidas as probabilidades na amostragem. É possível obter uma amostragem de retorno:

bool MathSample(

const int& array[],

double& probabilities[],

const int count,

const bool replace,

int& result[]

)

Parâmetros

array[]

[in] Matriz de valores inteiros.

probabilities[]

[in] Matriz de probabilidades com as quais é realizada a amostragem de elementos.

count

[in] Número de elementos.

replace

[in] Parâmetro que permite realizar a seleção com retorno.

result[]

[out] Matriz para registro de resultados.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.

Observação

O argumento replace=true permite realizar a seleção aleatória com seu retorno para o conjunto inicial.