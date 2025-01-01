DocumentaçãoSeções
Gera uma amostragem aleatória de elementos da matriz.      

Versão para trabalhar com uma matriz de valores reais:                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // matriz de valores
   const int      count,             // quantidade
   double&        result[]           // matriz de resultado
   )

Versão para trabalhar com uma matriz de valores inteiros:                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // matriz de valores
   const int      count,             // quantidade
   int&           result[]           // matriz de resultado
   )

Versão para trabalhar com uma matriz de valores reais. É possível obter uma amostragem de retorno:                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // matriz de valores
   const int      count,             // quantidade
   const bool     replace,           // sinalizador
   double&        result[],          // matriz de resultado
   )

Versão para trabalhar com uma matriz de valores inteiros. É possível obter uma amostragem de retorno:                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // matriz de valores
   const int      count,             // quantidade
   const bool     replace,           // sinalizador
   int&           result[]           // matriz de resultado
   )

Versão para trabalhar com uma matriz de valores reais para os quais são definidas as probabilidades na amostragem.                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // matriz de valores
   double&        probabilities[],   // matriz de probabilidades
   const int      count,             // quantidade
   double&        result[]           // matriz de resultado
   )

Versão para trabalhar com uma matriz de valores inteiros para os quais são definidas as probabilidades na amostragem.                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // matriz de valores
   double&        probabilities[],   // matriz de probabilidades
   const int      count,             // quantidade
   int&           result[]           // matriz de resultado
   )

Versão para trabalhar com uma matriz de valores reais para os quais são definidas as probabilidades na amostragem. É possível obter uma amostragem de retorno:

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // matriz de valores
   double&        probabilities[],   // matriz de probabilidades
   const int      count,             // quantidade
   const bool     replace,           // sinalizador
   double&        result[]           // matriz de resultado
   )

Versão para trabalhar com uma matriz de valores inteiros para os quais são definidas as probabilidades na amostragem. É possível obter uma amostragem de retorno:

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // matriz de valores
   double&        probabilities[],   // matriz de probabilidades
   const int      count,             // quantidade
   const bool     replace,           // sinalizador
   int&           result[]           // matriz de resultado
   )

Parâmetros

array[]

[in] Matriz de valores inteiros. 

probabilities[]

[in] Matriz de probabilidades com as quais é realizada a amostragem de elementos.

count

[in] Número de elementos. 

replace

[in]  Parâmetro que permite realizar a seleção com retorno.

result[]

[out] Matriz para registro de resultados.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.

Observação

O argumento replace=true permite realizar a seleção aleatória com seu retorno para o conjunto inicial.