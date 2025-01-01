DokümantasyonBölümler
MathSample

Dizi elemanlarından rassal bir örnek oluşturur.      

Reel değerli diziler için kullanılan versiyon:                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // değerler dizisi
   const int      count,             // sayı
   double&        result[]           // sonuçlar dizisi
  )

Tamsayı değerli diziler için kullanılan versiyon:                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // değerler dizisi
   const int      count,             // sayı
   int&           result[]           // sonuçlar dizisi
  )

Reel değerli diziler için kullanılan versiyon: İadeli bir örnek elde edilmesi mümkündür:                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // değerler dizisi
   const int      count,             // sayı
   const bool     replace,           // bayrak
   double&        result[],          // sonuçlar dizisi
  )

Tamsayı değerli diziler için kullanılan versiyon: İadeli bir örnek elde edilmesi mümkündür:                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // değerler dizisi
   const int      count,             // sayı
   const bool     replace,           // bayrak
   int&           result[]           // sonuçlar dizisi
  )

Örnekleme olasılıklarının tanımlandığı reel değerli diziler için kullanılan versiyon:                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // değerler dizisi
   double&        probabilities[],   // olasılıklar dizisi
   const int      count,             // sayı
   double&        result[]           // sonuçlar dizisi
  )

Örnekleme olasılıklarının tanımlandığı tamsayı değerli diziler için kullanılan versiyon:                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // değerler dizisi
   double&        probabilities[],   // olasılıklar dizisi
   const int      count,             // sayı
   int&           result[]           // sonuçlar dizisi
  )

Örnekleme olasılıklarının tanımlandığı reel değerli diziler için kullanılan versiyon: İadeli bir örnek elde edilmesi mümkündür:

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // değerler dizisi
   double&        probabilities[],   // olasılıklar dizisi
   const int      count,             // sayı
   const bool     replace,           // bayrak
   double&        result[]           // sonuçlar dizisi
  )

Örnekleme olasılıklarının tanımlandığı tamsayı değerli diziler için kullanılan versiyon: İadeli bir örnek elde edilmesi mümkündür:

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // değerler dizisi
   double&        probabilities[],   // olasılıklar dizisi
   const int      count,             // sayı
   const bool     replace,           // bayrak
   int&           result[]           // sonuçlar dizisi
  )

Parametreler

array[]

[in] Tamsayılı değerler dizisi. 

probabilities[]

[in] Elemanların örneklenmesi için kullanılacak olasılıklar dizisi.

count

[in] Elemanların sayısı. 

replace

[in] Örneklemin iadeli olup olmayacağını belirten parametre.

result[]

[out] Sonuçların yazılacağı dizi.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.

Not

replace=true argümanı, örneklemenin iadeli olarak gerçekleştirilmesini sağlar.