MathSample

Dizi elemanlarından rassal bir örnek oluşturur.

Reel değerli diziler için kullanılan versiyon:

bool MathSample(

const double& array[],

const int count,

double& result[]

)

Tamsayı değerli diziler için kullanılan versiyon:

bool MathSample(

const int& array[],

const int count,

int& result[]

)

Reel değerli diziler için kullanılan versiyon: İadeli bir örnek elde edilmesi mümkündür:

bool MathSample(

const double& array[],

const int count,

const bool replace,

double& result[],

)

Tamsayı değerli diziler için kullanılan versiyon: İadeli bir örnek elde edilmesi mümkündür:

bool MathSample(

const int& array[],

const int count,

const bool replace,

int& result[]

)

Örnekleme olasılıklarının tanımlandığı reel değerli diziler için kullanılan versiyon:

bool MathSample(

const double& array[],

double& probabilities[],

const int count,

double& result[]

)

Örnekleme olasılıklarının tanımlandığı tamsayı değerli diziler için kullanılan versiyon:

bool MathSample(

const int& array[],

double& probabilities[],

const int count,

int& result[]

)

Örnekleme olasılıklarının tanımlandığı reel değerli diziler için kullanılan versiyon: İadeli bir örnek elde edilmesi mümkündür:

bool MathSample(

const double& array[],

double& probabilities[],

const int count,

const bool replace,

double& result[]

)

Örnekleme olasılıklarının tanımlandığı tamsayı değerli diziler için kullanılan versiyon: İadeli bir örnek elde edilmesi mümkündür:

bool MathSample(

const int& array[],

double& probabilities[],

const int count,

const bool replace,

int& result[]

)

Parametreler

array[]

[in] Tamsayılı değerler dizisi.

probabilities[]

[in] Elemanların örneklenmesi için kullanılacak olasılıklar dizisi.

count

[in] Elemanların sayısı.

replace

[in] Örneklemin iadeli olup olmayacağını belirten parametre.

result[]

[out] Sonuçların yazılacağı dizi.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.

Not

replace=true argümanı, örneklemenin iadeli olarak gerçekleştirilmesini sağlar.