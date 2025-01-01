MathSample

Macht eine zufällige Stichprobe der Elemente eines Arrays.

Version für das Arbeiten mit dem Array reeller Werte:

bool MathSample(

const double& array[],

const int count,

double& result[]

)

Version für das Arbeiten mit den Arrays ganzzahliger Werte:

bool MathSample(

const int& array[],

const int count,

int& result[]

)

Version für das Arbeiten mit dem Array reeller Werte. Es gibt die Möglichkeit, eine Stichprobe mit Zurücklegen vorzunehmen:

bool MathSample(

const double& array[],

const int count,

const bool replace,

double& result[],

)

Version für das Arbeiten mit dem Array reeller Werte. Es gibt die Möglichkeit, eine Stichprobe mit Zurücklegen vorzunehmen:

bool MathSample(

const int& array[],

const int count,

const bool replace,

int& result[]

)

Version für das Arbeiten mit dem Array reeller Werte, für welche die Wahrscheinlichkeiten in der Stichprobe definiert sind.

bool MathSample(

const double& array[],

double& probabilities[],

const int count,

double& result[]

)

Version für das Arbeiten mit dem Array ganzzahliger Werte, für welche die Wahrscheinlichkeiten in der Stichprobe definiert sind.

bool MathSample(

const int& array[],

double& probabilities[],

const int count,

int& result[]

)

Version für das Arbeiten mit dem Array reeller Werte, für welche die Wahrscheinlichkeiten in der Stichprobe definiert sind. Es besteht die Möglichkeit, eine Stichprobe mit Zurücklegen vorzunehmen:

bool MathSample(

const double& array[],

double& probabilities[],

const int count,

const bool replace,

double& result[]

)

Version für das Arbeiten mit dem Array ganzzahliger Werte, für welche die Wahrscheinlichkeiten in der Stichprobe definiert sind. Es besteht die Möglichkeit, eine Stichprobe mit Zurücklegen vorzunehmen:

bool MathSample(

const int& array[],

double& probabilities[],

const int count,

const bool replace,

int& result[]

)

Parameter

array[]

[in] Array ganzzahliger Werte.

probabilities[]

[in] Array der Wahrscheinlichkeiten, mit welchen die Stichprobe vorgenommen wird.

count

[in] Anzahl der Elemente.

replace

[in] Parameter, der Stichprobe mit Zurücklegen ermöglicht.

result[]

[out] Array für die Ausgabe der Ergebnisse.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.

Hinweis

Das replace=true Argument ermöglicht eine zufällige Stichprobe der Elemente mit Zurücklegen.