MathRound

Rundet eine Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit oder ein Array solcher Zahlen auf die angegebene Kommastellen ab.

Version für das Abrunden einer Gleitkommazahl doppelter Genauigkeit auf auf die angegeben Anzahl der Kommastellen:

double MathRound(

const double x,

const int digits

)

Rückgabewert

Zahl, die am nächsten zum x Parameter liegt, Anzahl der Ziffern des Bruchteils ist gleich digits.

Version für das Abrunden des Array der Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit auf die angegebene Anzahl der Bruchteile. Die Ergebnisse werden in ein neues Array geschrieben.

bool MathRound(

const double& array[],

int digits,

double& result[]

)

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.

Version für das Abrunden des Array der Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit auf die angegebene Anzahl der Bruchteile. Die Ergebnisse werden in dasselbe Array geschrieben.

bool MathRound(

double& array[],

int digits

)

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.

Parameter

x

[in] Gleitkommazahl doppelter Genauigkeit, die abgerundet wird.

digits

[in] Anzahl der Ziffern des Bruchteils im Rückgabewert.

array[]

[in] Array der Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit, die abgerundet werden.

array[]

[out] Array der Ausgabewerte.

result[]

[out] Array der Ausgabewerte.