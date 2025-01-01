DocumentationSections
Arrondit un nombre à virgule flottante à double précision ou un tableau de tels nombres au nombre de décimales spécifié.

Version pour arrondir un nombre à virgule flottante à double précision au nombre de décimales spécifié :

double  MathRound(
   const double   x,          // valeur du nombre
   const int      digits      // le nombre de chiffres décimaux
  )

Valeur de Retour

Le nombre le plus proche du paramètre x, avec le nombre de décimales égal au paramètre digits.

Version pour arrondir un tableau de nombres à virgule flottante à double précision au nombre de décimales spécifié. Les résultats sont retournés dans un nouveau tableau.

bool  MathRound(
   const double&  array[],    // tableau des valeurs
   int            digits,     // le nombre de chiffres décimaux
   double&        result[]    // tableau des résultats
  )

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.

Version pour arrondir un tableau de nombres à virgule flottante à double précision au nombre de décimales spécifié. Les résultats sont retournés dans le tableau d'origine.  

bool  MathRound(
   double&        array[],    // tableau des valeurs
   int            digits      // le nombre de chiffres décimaux
  )

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.

 

Paramètres

x

[in]  Nombre à virgule flottante à double précision devant être arrondi. 

digits

[in]  Le nombre de décimales dans la valeur de retour.

array[]

[in]  Tableau de nombres à virgule flottante à double précision devant être arrondis. 

array[]

[out]  Tableau des valeurs de sortie. 

result[]

[out]  Tableau des valeurs de sortie. 