- MathRandomNonZero
- MathMoments
- MathPowInt
- MathFactorial
- MathTrunc
- MathRound
- MathArctan2
- MathGamma
- MathGammaLog
- MathBeta
- MathBetaLog
- MathBetaIncomplete
- MathGammaIncomplete
- MathBinomialCoefficient
- MathBinomialCoefficientLog
- MathHypergeometric2F2
- MathSequence
- MathSequenceByCount
- MathReplicate
- MathReverse
- MathIdentical
- MathUnique
- MathQuickSortAscending
- MathQuickSortDescending
- MathQuickSort
- MathOrder
- MathBitwiseNot
- MathBitwiseAnd
- MathBitwiseOr
- MathBitwiseXor
- MathBitwiseShiftL
- MathBitwiseShiftR
- MathCumulativeSum
- MathCumulativeProduct
- MathCumulativeMin
- MathCumulativeMax
- MathSin
- MathCos
- MathTan
- MathArcsin
- MathArccos
- MathArctan
- MathSinPi
- MathCosPi
- MathTanPi
- MathAbs
- MathCeil
- MathFloor
- MathSqrt
- MathExp
- MathPow
- MathLog
- MathLog2
- MathLog10
- MathLog1p
- MathDifference
- MathSample
- MathTukeySummary
- MathRange
- MathMin
- MathMax
- MathSum
- MathProduct
- MathStandardDeviation
- MathAverageDeviation
- MathMedian
- MathMean
- MathVariance
- MathSkewness
- MathKurtosis
- MathExpm1
- MathSinh
- MathCosh
- MathTanh
- MathArcsinh
- MathArccosh
- MathArctanh
- MathSignif
- MathRank
- MathCorrelationPearson
- MathCorrelationSpearman
- MathCorrelationKendall
- MathQuantile
- MathProbabilityDensityEmpirical
- MathCumulativeDistributionEmpirical
MathRound
Arrondit un nombre à virgule flottante à double précision ou un tableau de tels nombres au nombre de décimales spécifié.
Version pour arrondir un nombre à virgule flottante à double précision au nombre de décimales spécifié :
double MathRound(
Valeur de Retour
Le nombre le plus proche du paramètre x, avec le nombre de décimales égal au paramètre digits.
Version pour arrondir un tableau de nombres à virgule flottante à double précision au nombre de décimales spécifié. Les résultats sont retournés dans un nouveau tableau.
bool MathRound(
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, sinon false.
Version pour arrondir un tableau de nombres à virgule flottante à double précision au nombre de décimales spécifié. Les résultats sont retournés dans le tableau d'origine.
bool MathRound(
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, sinon false.
Paramètres
x
[in] Nombre à virgule flottante à double précision devant être arrondi.
digits
[in] Le nombre de décimales dans la valeur de retour.
array[]
[in] Tableau de nombres à virgule flottante à double précision devant être arrondis.
array[]
[out] Tableau des valeurs de sortie.
result[]
[out] Tableau des valeurs de sortie.