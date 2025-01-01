MathRound

Arrondit un nombre à virgule flottante à double précision ou un tableau de tels nombres au nombre de décimales spécifié.

Version pour arrondir un nombre à virgule flottante à double précision au nombre de décimales spécifié :

double MathRound(

const double x,

const int digits

)

Valeur de Retour

Le nombre le plus proche du paramètre x, avec le nombre de décimales égal au paramètre digits.

Version pour arrondir un tableau de nombres à virgule flottante à double précision au nombre de décimales spécifié. Les résultats sont retournés dans un nouveau tableau.

bool MathRound(

const double& array[],

int digits,

double& result[]

)

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.

Version pour arrondir un tableau de nombres à virgule flottante à double précision au nombre de décimales spécifié. Les résultats sont retournés dans le tableau d'origine.

bool MathRound(

double& array[],

int digits

)

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.

Paramètres

x

[in] Nombre à virgule flottante à double précision devant être arrondi.

digits

[in] Le nombre de décimales dans la valeur de retour.

array[]

[in] Tableau de nombres à virgule flottante à double précision devant être arrondis.

array[]

[out] Tableau des valeurs de sortie.

result[]

[out] Tableau des valeurs de sortie.