MathRound

Arrotonda un numero in virgola mobile a doppia precisione o un array di tali numeri per il numero specificato di cifre decimali.

Versione per arrotondamento a doppia precisione numero a virgola mobile al numero specificato di cifre decimali:

double MathRound(

const double x,

const int digits

);

Valore di ritorno

Un numero più vicino al parametro x, con il numero di posizioni decimali uguale alla cifra.

Versione per arrotondare un array di numeri in virgola mobile a doppia precisione al numero specificato di cifre decimali. I risultati vengono dati in output in un array.

bool MathRound(

const double& array[],

int digits,

double& result[]

);

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

Versione per arrotondare un array di numeri in virgola mobile a doppia precisione al numero specificato di cifre decimali. I risultati sono dati in output all' array originale.

bool MathRound(

double& array[],

int digits

);

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

Parametri

x

[in] Numero in virgola mobile a doppia precisione da arrotondare.

digits

[in] Il numero di cifre decimali in valore restituito.

array[]

[in] Array di numeri in virgola mobile a doppia precisione da arrotondare.

array[]

[out] Array di valori output.

result[]

[out] Array di valori output.