MathRound
Arrotonda un numero in virgola mobile a doppia precisione o un array di tali numeri per il numero specificato di cifre decimali.
Versione per arrotondamento a doppia precisione numero a virgola mobile al numero specificato di cifre decimali:
|
double MathRound(
Valore di ritorno
Un numero più vicino al parametro x, con il numero di posizioni decimali uguale alla cifra.
Versione per arrotondare un array di numeri in virgola mobile a doppia precisione al numero specificato di cifre decimali. I risultati vengono dati in output in un array.
|
bool MathRound(
Valore di ritorno
Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.
Versione per arrotondare un array di numeri in virgola mobile a doppia precisione al numero specificato di cifre decimali. I risultati sono dati in output all' array originale.
|
bool MathRound(
Valore di ritorno
Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.
Parametri
x
[in] Numero in virgola mobile a doppia precisione da arrotondare.
digits
[in] Il numero di cifre decimali in valore restituito.
array[]
[in] Array di numeri in virgola mobile a doppia precisione da arrotondare.
array[]
[out] Array di valori output.
result[]
[out] Array di valori output.