DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathRound 

MathRound

Arrotonda un numero in virgola mobile a doppia precisione o un array di tali numeri per il numero specificato di cifre decimali.

Versione per arrotondamento a doppia precisione numero a virgola mobile al numero specificato di cifre decimali:

double  MathRound(
   const double   x,          // valore del numero
   const int      digits      // il numero di posizioni decimali
  );

Valore di ritorno

Un numero più vicino al parametro x, con il numero di posizioni decimali uguale alla cifra.

Versione per arrotondare un array di numeri in virgola mobile a doppia precisione al numero specificato di cifre decimali. I risultati vengono dati in output in un array.

bool  MathRound(
   const double&  array[],    // array di valori
   int            digits,     // il numero di posizioni decimali
   double&        result[]    // array dei risultati
  );

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

Versione per arrotondare un array di numeri in virgola mobile a doppia precisione al numero specificato di cifre decimali. I risultati sono dati in output all' array originale.  

bool  MathRound(
   double&        array[],    // array di valori
   int            digits      // il numero di posizioni decimali
  );

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

 

Parametri

x

[in] Numero in virgola mobile a doppia precisione da arrotondare. 

digits

[in] Il numero di cifre decimali in valore restituito.

array[]

[in] Array di numeri in virgola mobile a doppia precisione da arrotondare. 

array[]

[out] Array di valori output. 

result[]

[out] Array di valori output. 