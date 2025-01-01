DokümantasyonBölümler
Çifte-duyarlıklı kayan noktalı bir sayıyı veya diziyi, belirtilen ondalık basamak sayısına yuvarlar.

Çifte-duyarlıklı kayan noktalı sayının, belirtilen ondalık basamak sayısına yuvarlandığı versiyon:

double  MathRound(
   const double   x,          // sayının değeri
   const int      digits      // ondalık basamakların sayısı
  )

Dönüş Değeri

Ondalık basamakları 'digits' parametresi kadar olan, 'x' parametresine en yakın sayı.

Çifte-duyarlıklı kayan noktalı sayılar dizisinin, belirtilen ondalık basamak sayısına yuvarlandığı versiyon: Sonuçlar yeni bir diziye yazılır.

bool  MathRound(
   const double&  array[],    // değerler dizisi
   int            digits,     // ondalık basamakların sayısı
   double&        result[]    // sonuçlar dizisi
  )

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.

Çifte-duyarlıklı kayan noktalı sayılar dizisinin, belirtilen ondalık basamak sayısına yuvarlandığı versiyon: Sonuçlar girdi dizisinin üstüne yazılır.  

bool  MathRound(
   double&        array[],    // değerler dizisi
   int            digits      // ondalık basamakların sayısı
  )

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.

 

Parametreler

x

[in]  Yuvarlanacak olan kayan noktalı çift duyarlıklı sayı. 

digits

[in]  Dönüş değerinin ondalık basamak sayısı.

array[]

[in]  Yuvarlanacak olan kayan noktalı çift duyarlıklı sayı dizisi. 

array[]

[out]  Sonuç değerlerinin dizisi. 

result[]

[out]  Sonuç değerlerinin dizisi. 