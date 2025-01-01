MathRound

Çifte-duyarlıklı kayan noktalı bir sayıyı veya diziyi, belirtilen ondalık basamak sayısına yuvarlar.

Çifte-duyarlıklı kayan noktalı sayının, belirtilen ondalık basamak sayısına yuvarlandığı versiyon:

double MathRound(

const double x,

const int digits

)

Dönüş Değeri

Ondalık basamakları 'digits' parametresi kadar olan, 'x' parametresine en yakın sayı.

Çifte-duyarlıklı kayan noktalı sayılar dizisinin, belirtilen ondalık basamak sayısına yuvarlandığı versiyon: Sonuçlar yeni bir diziye yazılır.

bool MathRound(

const double& array[],

int digits,

double& result[]

)

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.

Çifte-duyarlıklı kayan noktalı sayılar dizisinin, belirtilen ondalık basamak sayısına yuvarlandığı versiyon: Sonuçlar girdi dizisinin üstüne yazılır.

bool MathRound(

double& array[],

int digits

)

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.

Parametreler

x

[in] Yuvarlanacak olan kayan noktalı çift duyarlıklı sayı.

digits

[in] Dönüş değerinin ondalık basamak sayısı.

array[]

[in] Yuvarlanacak olan kayan noktalı çift duyarlıklı sayı dizisi.

array[]

[out] Sonuç değerlerinin dizisi.

result[]

[out] Sonuç değerlerinin dizisi.