ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаВспомогательные функцииMathRound 

MathRound

Округляет число двойной точности с плавающей запятой или массив таких чисел до заданного количества дробных разрядов.

Версия для округления числа двойной точности с плавающей запятой до заданного количества дробных разрядов:

double  MathRound(
   const double   x,          // значение числа
   const int      digits      // количество знаков после запятой
   )

Возвращаемое значение

Число, ближайшее к параметру x, количество цифр дробной части которого равно digits.

Версия для округления массива чисел двойной точности с плавающей запятой до заданного количества дробных разрядов. Результаты записываются в новый массив.

bool  MathRound(
   const double&  array[],    // массив значений
   int            digits,     // количество знаков после запятой
   double&        result[]    // массив результатов
   )

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Версия для округления массива чисел двойной точности с плавающей запятой до заданного количества дробных разрядов. Результаты записываются в этот же массив.  

bool  MathRound(
   double&        array[],    // массив значений
   int            digits      // количество знаков после запятой
   )

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

 

Параметры

x

[in]  Округляемое число двойной точности с плавающей запятой. 

digits

[in]  Количество цифр дробной части в возвращаемом значении.

array[]

[in]  Массив округляемых чисел двойной точности с плавающей запятой. 

array[]

[out]  Массив выходных значений. 

result[]

[out]  Массив выходных значений. 