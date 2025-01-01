- MathRandomNonZero
- MathMoments
- MathPowInt
- MathFactorial
- MathTrunc
- MathRound
- MathArctan2
- MathGamma
- MathGammaLog
- MathBeta
- MathBetaLog
- MathBetaIncomplete
- MathGammaIncomplete
- MathBinomialCoefficient
- MathBinomialCoefficientLog
- MathHypergeometric2F2
- MathSequence
- MathSequenceByCount
- MathReplicate
- MathReverse
- MathIdentical
- MathUnique
- MathQuickSortAscending
- MathQuickSortDescending
- MathQuickSort
- MathOrder
- MathBitwiseNot
- MathBitwiseAnd
- MathBitwiseOr
- MathBitwiseXor
- MathBitwiseShiftL
- MathBitwiseShiftR
- MathCumulativeSum
- MathCumulativeProduct
- MathCumulativeMin
- MathCumulativeMax
- MathSin
- MathCos
- MathTan
- MathArcsin
- MathArccos
- MathArctan
- MathSinPi
- MathCosPi
- MathTanPi
- MathAbs
- MathCeil
- MathFloor
- MathSqrt
- MathExp
- MathPow
- MathLog
- MathLog2
- MathLog10
- MathLog1p
- MathDifference
- MathSample
- MathTukeySummary
- MathRange
- MathMin
- MathMax
- MathSum
- MathProduct
- MathStandardDeviation
- MathAverageDeviation
- MathMedian
- MathMean
- MathVariance
- MathSkewness
- MathKurtosis
- MathExpm1
- MathSinh
- MathCosh
- MathTanh
- MathArcsinh
- MathArccosh
- MathArctanh
- MathSignif
- MathRank
- MathCorrelationPearson
- MathCorrelationSpearman
- MathCorrelationKendall
- MathQuantile
- MathProbabilityDensityEmpirical
- MathCumulativeDistributionEmpirical
MathRound
Arredonda um número de precisão dupla com ponto flutuante ou uma matriz de números para um número especificado de casas decimais.
Versão para arredondamento de um número de precisão dupla com ponto flutuante para um número especificado de casas decimais.
|
double MathRound(
Valor de retorno
Número mais próximo do parâmetro x, número de cifras da parte decimal que é igual a digits.
Versão para arredondamento da matriz de números de precisão dupla com ponto flutuante para um número especificado de casas decimais. Os resultados são registrados numa nova matriz.
|
bool MathRound(
Valor de retorno
Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.
Versão para arredondamento da matriz de números de precisão dupla com ponto flutuante para um número especificado de casas decimais. Os resultados são registrados na mesma matriz.
|
bool MathRound(
Valor de retorno
Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.
Parâmetros
x
[in] Número - a ser arredondado - de precisão dupla com ponto flutuante.
digits
[in] Número de dígitos da parte decimal no valor a ser retornado.
array[]
[in] Matriz de números - a ser arredondados - de precisão dupla com ponto flutuante.
array[]
[out] Matriz de valores de saída.
result[]
[out] Matriz de valores de saída.