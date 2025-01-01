DocumentaçãoSeções
Arredonda um número de precisão dupla com ponto flutuante ou uma matriz de números para um número especificado de casas decimais.

Versão para arredondamento de um número de precisão dupla com ponto flutuante para um número especificado de casas decimais.

double  MathRound(
   const double   x,          // valor do número
   const int      digits      // número de dígitos após o ponto decimal
   )

Valor de retorno

Número mais próximo do parâmetro x, número de cifras da parte decimal que é igual a digits.

Versão para arredondamento da matriz de números de precisão dupla com ponto flutuante para um número especificado de casas decimais. Os resultados são registrados numa nova matriz.

bool  MathRound(
   const double&  array[],    // matriz de valores
   int            digits,     // número de dígitos após o ponto decimal
   double&        result[]    // matriz de resultado
   )

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.

Versão para arredondamento da matriz de números de precisão dupla com ponto flutuante para um número especificado de casas decimais. Os resultados são registrados na mesma matriz.  

bool  MathRound(
   double&        array[],    // matriz de valores
   int            digits      // número de dígitos após o ponto decimal
   )

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.

 

Parâmetros

x

[in]  Número - a ser arredondado - de precisão dupla com ponto flutuante. 

digits

[in]  Número de dígitos da parte decimal no valor a ser retornado.

array[]

[in]  Matriz de números - a ser arredondados - de precisão dupla com ponto flutuante. 

array[]

[out]  Matriz de valores de saída. 

result[]

[out]  Matriz de valores de saída. 