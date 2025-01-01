Esquina del gráfico a la que se enlaza un objeto

Existe una serie de objetos gráficos, para los que se puede establecer el ángulo del gráfico con respecto al cual se indican las coordenadas en píxeles. Se trata de los siguientes tipos de objetos (entre paréntesis se indican los identificadores del tipo de objeto):

Label (OBJ_LABEL); Etiqueta de texto

Button (OBJ_BUTTON); Botón

Bitmap Label (OBJ_BITMAP_LABEL); Etiqueta Gráfica

Edit (OBJ_EDIT); Campo de edición

Rectangle Label (OBJ_RECTANGLE_LABEL). Etiqueta rectangular

Objeto Identificador X/Y Width/Height Date/Price OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Text OBJ_TEXT – – Sí – Sí Sí Label OBJ_LABEL Sí Sí (sólo lectura) – Sí Sí Sí Button OBJ_BUTTON Sí Sí – Sí – – Bitmap OBJ_BITMAP – Sí (sólo lectura) Sí – Sí – Bitmap Label OBJ_BITMAP_LABEL Sí Sí (sólo lectura) – Sí Sí – Edit OBJ_EDIT Sí Sí – Sí – – Rectangle Label OBJ_RECTANGLE_LABEL Sí Sí – Sí – –

En el recuadro se usan las siguientes denominaciones:

X/Y — las coordenadas del punto de enlace se establecen en píxeles con respecto a uno de los ángulos del gráfico;

Width/Height — el objeto tiene anchura y altura. Si se indica "sólo lectura", esto significa que los valores de la anchura y la altura se calculan sólo después de que el objeto haya sido dibujado en el gráfico;

Date/Price — las coordenadas del punto de enlace se dan con la pareja fecha/hora;

OBJPROP_CORNER — establece el ángulo del gráfico con respecto al cual se indican las coordenadas del punto de enlace. Puede ser uno de los 4 valores de la enumeración ENUM_BASE_CORNER

OBJPROP_ANCHOR — establece la posición del punto de enlace en el propio objeto, y puede ser uno de los 9 valores de la enumeración ENUM_ANCHOR_POINT . Precisamente desde este punto hasta el ángulo elegido en el gráfico se indican las coordenadas en píxeles;

OBJPROP_ANGLE — establece el ángulo de rotación del objeto en el sentido opuesto a las agujas del reloj.

Para especificar la esquina del gráfico desde la cual se miden las coordinadas X y Y en píxeles, hay que usar la función ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_CORNER, chart_corner), donde:

chartID - identificador del gráfico;

name — nombre del objeto gráfico;

OBJPROP_CORNER — identificador de la propiedad para determinar la esquina de enlace;

chart_corner — la esquina del gráfico puede adquirir uno de los valores de la enumeración ENUM_BASE_CORNER.

ENUM_BASE_CORNER

Identificador Descripción CORNER_LEFT_UPPER Centro de coordinadas se encuentra en la esquina superior izquierda del gráfico CORNER_LEFT_LOWER Centro de coordinadas se encuentra en la esquina inferior izquierda del gráfico CORNER_RIGHT_LOWER Centro de coordinadas se encuentra en la esquina inferior derecha del gráfico CORNER_RIGHT_UPPER Centro de coordinadas se encuentra en la esquina superior derecha del gráfico

Ejemplo: