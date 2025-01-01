- Tipos de objetos
- Propiedades de objetos
- Modos de enlace de objetos
- Esquina de enlace
- Visibilidad de objetos
- Niveles de las ondas de Elliott
- Objetos de Gann
- Colores Web
- Wingdings
Esquina del gráfico a la que se enlaza un objeto
Existe una serie de objetos gráficos, para los que se puede establecer el ángulo del gráfico con respecto al cual se indican las coordenadas en píxeles. Se trata de los siguientes tipos de objetos (entre paréntesis se indican los identificadores del tipo de objeto):
- Label (OBJ_LABEL); Etiqueta de texto
- Button (OBJ_BUTTON); Botón
- Bitmap Label (OBJ_BITMAP_LABEL); Etiqueta Gráfica
- Edit (OBJ_EDIT); Campo de edición
- Rectangle Label (OBJ_RECTANGLE_LABEL). Etiqueta rectangular
|
Objeto
|
Identificador
|
X/Y
|
Width/Height
|
Date/Price
|
OBJPROP_CORNER
|
Text
|
–
|
–
|
Sí
|
–
|
Sí
|
Sí
|
Label
|
Sí
|
Sí (sólo lectura)
|
–
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
Button
|
Sí
|
Sí
|
–
|
Sí
|
–
|
–
|
Bitmap
|
–
|
Sí (sólo lectura)
|
Sí
|
–
|
Sí
|
–
|
Bitmap Label
|
Sí
|
Sí (sólo lectura)
|
–
|
Sí
|
Sí
|
–
|
Edit
|
Sí
|
Sí
|
–
|
Sí
|
–
|
–
|
Rectangle Label
|
Sí
|
Sí
|
–
|
Sí
|
–
|
–
En el recuadro se usan las siguientes denominaciones:
- X/Y — las coordenadas del punto de enlace se establecen en píxeles con respecto a uno de los ángulos del gráfico;
- Width/Height — el objeto tiene anchura y altura. Si se indica "sólo lectura", esto significa que los valores de la anchura y la altura se calculan sólo después de que el objeto haya sido dibujado en el gráfico;
- Date/Price — las coordenadas del punto de enlace se dan con la pareja fecha/hora;
- OBJPROP_CORNER — establece el ángulo del gráfico con respecto al cual se indican las coordenadas del punto de enlace. Puede ser uno de los 4 valores de la enumeración ENUM_BASE_CORNER;
- OBJPROP_ANCHOR — establece la posición del punto de enlace en el propio objeto, y puede ser uno de los 9 valores de la enumeración ENUM_ANCHOR_POINT. Precisamente desde este punto hasta el ángulo elegido en el gráfico se indican las coordenadas en píxeles;
- OBJPROP_ANGLE — establece el ángulo de rotación del objeto en el sentido opuesto a las agujas del reloj.
Para especificar la esquina del gráfico desde la cual se miden las coordinadas X y Y en píxeles, hay que usar la función ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_CORNER, chart_corner), donde:
- chartID - identificador del gráfico;
- name — nombre del objeto gráfico;
- OBJPROP_CORNER — identificador de la propiedad para determinar la esquina de enlace;
- chart_corner — la esquina del gráfico puede adquirir uno de los valores de la enumeración ENUM_BASE_CORNER.
|
Identificador
|
Descripción
|
CORNER_LEFT_UPPER
|
Centro de coordinadas se encuentra en la esquina superior izquierda del gráfico
|
CORNER_LEFT_LOWER
|
Centro de coordinadas se encuentra en la esquina inferior izquierda del gráfico
|
CORNER_RIGHT_LOWER
|
Centro de coordinadas se encuentra en la esquina inferior derecha del gráfico
|
CORNER_RIGHT_UPPER
|
Centro de coordinadas se encuentra en la esquina superior derecha del gráfico
Ejemplo:
|
void CreateLabel(long chart_id,